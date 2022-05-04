"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Regeneron Pharmaceuticals с целью $730

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Regeneron Pharmaceuticals Inc. с целевой ценой $730 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $635, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует финансовый отчет в среду, 4 мая, - напоминают аналитики. - Ожидается рост выручки до $2,69 млрд и прибыли на акцию $9,72. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогнозы на II квартал 2022г будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость".

"С технической точки зрения бумага продолжительное время находится в боковом тренде, где предпринимает попытки роста к верхней границе. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $635 риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6", - указывают эксперты "Финама"

Regeneron Pharmaceuticals - американская фармацевтическая компания, входит в список крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000. За 2021 год Regeneron Pharmaceuticals заняла 556-е место (1188-е по обороту, 181-е по чистой прибыли, 1597-е по активам и 313-е по рыночной капитализации).

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