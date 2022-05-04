S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 4170-4220п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4170-4220 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 остается у поддержки 4100 пунктов. Индикатор RSI находится вблизи зоны перепроданности, а MACD опустился до минимумов месяца, что может сигнализировать о продолжении роста в ближайшую торговую сессию", - пишут аналитики инвесткомпании.

Они также отмечают, что большинство участников рынка ожидает, что 4 мая ФРС впервые с 2000г повысит ставку на 50 базисных пунктов, а также раскроет свои планы по сокращению баланса. "В комментариях главы регулятора Джерома Пауэлла могут содержаться намеки в отношении дальнейшего курса монетарной политики, однако детали насчет сроков и интенсивности повышения ставок, скорее всего, раскрыты не будут", - полагают эксперты "Фридом Финанс".

"Инвесторам важно понять, настроены ли монетарные власти на активное повышений ставки (на 75 б.п.) на ближайших заседаниях. В любом случае дальнейшие изменения на рынке ставок будут способствовать ослаблению интереса инвесторов к рисковым активам. Мы ожидаем, что председатель ФРС в своих комментариях по итогам заседания сделает акцент на том, что темпы роста экономики США позволяют ужесточать денежно-кредитную политику более плавно. Подобная риторика может позитивно отразиться на рынке акций в предстоящие сессии", - говорится в комментарии.

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