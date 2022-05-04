"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Global Payments с целевой ценой $179,6 за штуку на декабрь 2022 года, говорится в комментарии инвесткомпании.

"2 мая разработчик платежных решений Global Payments представил отчет за 1К22г. Выручка компании увеличилась на 8% г/г и составила $1,95 млрд, темпы роста доходов оказались самыми низкими за последние четыре квартала. За отчетный квартал чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Global Payments, увеличилась на 8% г/г, до $584,8 млн", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Global Payments подтвердила прогнозы на 2022г - ожидает выручку в диапазоне $8,42-8,50 млрд (рост 9-10% г/г), а показатель diluted EPS - в диапазоне $9,45-9,67 (рост 16-19% г/г), отмечается в комментарии.

"Компания доказала, что ее бизнес отличается стабильностью даже в периоды неопределенности. С начала года акции скорректировались всего на 5%, тогда как индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снизились на 13% и 20% соответственно. С момента выпуска рекомендации в декабре прошлого года акции торгуются в плюсе. Подтверждаем рекомендацию "покупать" по акциям Global Payments с целевой ценой $179,6 на декабрь 2022г", -резюмирует аналитик "Финама".

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