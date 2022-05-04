Pfizer вряд ли удержит высокие темпы роста выручки при улучшении ситуации с COVID - "Открытие Инвестиции"

Компания Pfizer Inc. вряд ли удержит высокие темпы роста выручки при кардинальном улучшении ситуации с COVID, полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин.

"Отчет Pfizer за 1К22 оставил положительное впечатление у инвесторов, несмотря на снижение прогноза по скорректированной прибыли на акцию на 2022г, - отмечает аналитик. - Снижение не очень большое - всего на 1,5-2,0%, что при тех темпах роста операционных показателей, которые демонстрирует компания, не выглядит значительным. Pfizer также удалось успокоить инвесторов, объяснив это увеличением расходов на исследования и сильным долларом, а не слабостью бизнеса. Основным драйвером роста результатов I кв. стали продажи COVID-вакцины и противоковидных препаратов, которые в сумме составили почти $15 млрд. Это около 58% от общего объема продаж - внушительная доля, что создает определенный риск для компании. В случае, если ситуация с COVID в мире начнет кардинально улучшаться, то Pfizer будет трудно удерживать столь высокий объем бизнеса в вакцинах и, соответственно, темпы роста".

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