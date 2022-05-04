Инвесторы начинают терять интерес к золоту - "Финам"

Инвесторы начинают терять интерес к золоту на фоне растущих доходностей гособлигаций США и роста спроса на доллар, отмечается в материале "Финама".

"Цена золота в самом начале мая переписала минимумы за 2 месяца, опустившись до горизонтальной поддержки на $1850/унц, как и ожидалось, - отмечает аналитик инвесткомпании Александр Потавин. - Похоже, что инвесторы начинают терять интерес к золоту на фоне роста спроса на доллар и растущих доходностей US Treasuries. Дальнейшая динамика золота будет зависеть от реакции участников рынка на действия ФРС в части ужесточения ДКП. Достаточно часто по итогам заседания ФРС драгметаллы показывали сильные ценовые движения. Если учесть, что повышение ставки на 0,5% и даже запуск QT (сокращение баланса ФРС) уже заложен в рынки, то по факту заседания ФедРезерва можно будет увидеть коррекцию по доходностям, доллару, а значит и подъем цен на золото. Техническая картина перестанет быть "бычьей", если котировки драгметалла закрепятся ниже $1800/унц.".

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