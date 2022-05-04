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04 мая 2022 года 11:45

Рынок акций РФ утром снижается на новостях о новом пакете санкций ЕС к РФ, подрос Аэрофлот

Москва. 4 мая. Рынок акций РФ утром в среду снижается на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и сообщения о новом пакете антироссийских санкций ЕС против России, затрагивающих Сбербанк; индекс Мосбиржи просел ниже 2420 пунктов во главе с "НОВАТЭКом", при этом подрос "Аэрофлот" на новостях о цене размещения допэмиссии выше рыночной.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2423,3 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1086,52 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4%.

Доллар стоит 70,5 рубля (-0,46 рубля), на старте торгов курс падал до 68,625 руб./$1.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,2%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-2% и -1,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,2%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Московской биржи" (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,8% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+2,6%, до 31,96 рубля), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%).

Совет директоров "Аэрофлота" одобрил допэмиссию до 5 млрд 424 млн 308 тыс. 73 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб., следует из сообщения компании по итогам заседания совета. Акции планируется размещать по открытой подписке, цена размещения составит 34,29 руб. за бумагу (в том числе при осуществлении преимущественного права).

Во вторник председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции Европейского союза в отношении Москвы будут включать в себя меры против поставок нефти.

Еврокомиссия (ЕК) в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти в ЕС, заявила в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в шестой пакет санкций войдет отключение от международной платежной системы SWIFT трех российских банков, в том числе Сбербанка. "Мы, наконец, отключаем от SWIFT Сбербанк - крупнейший российский банк. Мы также отключим от SWIFT два других крупных банка в России", - заявила глава ЕК, выступая в Европарламенте.

Более того, Еврокомиссия предлагает запретить вещание в ЕС трех крупных государственных телеканалов России.

Ранее Сбербанк сообщил, что сохранение его программы депозитарных расписок из-за санкций невозможно. "Ограничения, принятые иностранными регуляторами, в том числе, блокирующие санкции в отношении Сбера, делают сохранение программы депозитарных расписок невозможным. В связи с этим Сбер не будет подавать заявление в правительство РФ для сохранения обращения депозитарных расписок", - говорится в распространенном 29 апреля сообщении банка.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", информирует официальный интернет-портал правовой информации.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду преимущественно негативный: большинство работающих азиатских рынков торгуются в "минусе", хотя корректируются после снижения товарные рынки. Российский рынок акций может начать день с небольшого снижения, реагируя на перспективы одобрения поэтапного эмбарго российской нефти в Европе. Однако российский экспорт остается сильным, и это поддержит рубль.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что основным фактором для мировых рынков в среду станет заседание ФРС США и решения, принятые в свете денежно-кредитной политики. Инвесторы ожидают роста ставки на 50 б.п. (до 0,75-1%) и старта программы сокращения баланса американского регулятора, накопленного в рамках программ количественного смягчения. Плюс к этому рынки закладывают, что на следующем заседании ставка будет поднята еще на 75 б.п., а к концу года она может оказаться на уровне 3-3,25%. Отток ликвидности с рынков и рост стоимости долларового фондирования негативны для широкого спектра активов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в ЕС готовят новые санкции против российских банков и нефти. В частности, планируется ввести санкции за дезинформацию, в течение шести месяцев отказаться от импорта российской нефти, а к концу года - от нефтепродуктов.

Нефть в среду дорожает, отыгрывая потери начала недели, однако Brent пока не смогла закрепиться выше сопротивления $109 за баррель, чему мешает замедление китайской экономики на фоне локдаунов, а также неспособность ЕС ввести масштабное эмбарго на импорт российской нефти и поступление "черного золота" из РФ в неофициальном порядке. От отчета Минэнерго США в среду ждут уменьшения запасов нефти на 1,15 млн баррелей при снижении запасов нефтепродуктов чуть менее чем на 1,5 млн баррелей - умеренно позитивно для цен. Эта неделя отметится для рынка в том числе заседанием мониторингового комитета ОПЕК+ в четверг. Изменений в краткосрочной технической картине нефти при этом не произойдет до закрепления Brent выше района апрельского пика $115 за баррель.

Для индексов МосБиржи и РТС сопротивлениями выступают уровни 2500 и 1100 пунктов соответственно. Технически краткосрочный восходящий тренд на рынке пока не получил продолжения, но в случае закрепления выше указанных значений индикаторы могут направиться к 2660 и 1200 пунктам соответственно.

Тем не менее, пока попытки рынка акций РФ подрасти сдерживаются ожидаемыми санкциями ЕС. Европа, помимо постепенного отказа от российской нефти, может отключить от SWIFT Московский кредитный банк и Россельхозбанк и ограничить операции со Сбербанком - это неприятно для сектора, но не критично. Тем временем, Олег Тиньков заявил, что забирает из России бренды Tinkoff и La Datcha, что вряд ли станет сюрпризом для держателей расписок TCS Group после приобретения 35% акций группы "Интерросом" на прошлой неделе и обещаемым ребрендингом, но может сулить дополнительную неопределенность, отмечает Кожухова.

В США индексы акций в пятницу, 29 апреля, упали на 2,8-4,2% во главе с Nasdaq, после чего в понедельник-вторник умеренно восстанавливались в ожидании итогов заседания Федрезерва (4 мая в 21:00 МСК).

Практически все экономисты и эксперты предполагают повышение процентных ставок Федрезерва сразу на 50 базисных пунктов, пишет MarketWatch. Если это случится, то такой подъем произойдет впервые с 2000 года.

Кроме того, ожидается, что Федрезерв объявит о сокращении активов на балансе.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (биржи материкового Китая и Японии закрыты в связи с праздниками, гонконгский Hang Seng снизился на 1,1%), проседает Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE теряют 0,1-0,3%), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

ВВП Гонконга сократился на 4% в годовом выражении в I квартале на фоне мер по сдерживанию очередной волны заболеваемости коронавирусом. При этом сокращение экономики было зафиксировано впервые более чем за год, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке в среду цены ускорили рост на новостях о готовящихся санкциях ЕС против российской нефти.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $108,26 за баррель (+3,1% и -2,4% во вторник), июньская цена WTI - $105,76 за баррель (+3,3% и -2,4% накануне).

Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3,5 млн баррелей, сообщил накануне Американский институт нефти (API). Аналитики ожидали более умеренного сокращения - на 800 тыс. баррелей. Официальные данные о запасах от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США будут обнародованы в среду в 17:30 МСК.

Тем временем рынок обеспокоен продолжающимися локдаунами в Китае, крупнейшем в мире импортере топлива, что может негативно повлиять на глобальный спрос на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,8%), акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,6%), En+ (MOEX: ENPG) (-2,5%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-2,4%).

Подорожали бумаги ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+7,7% и +9,4% "префы"), "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,8%), акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,6%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,5%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+2,2%), VK (MOEX: VKCO) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:11 МСК составил 8,59 млрд рублей (из них 2,59 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,83 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 746,9 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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