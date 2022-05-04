Курс рубля вряд ли превысит отметку 71,50 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля вряд ли превысит отметку 71,50 руб./$1 на текущей неделе, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург"

"Текущая динамика рубля делает все более вероятным дальнейшее смягчение мер валютного контроля, о перспективах которого в пятницу высказывалась Эльвира Набиуллина. Так, глава ЦБ допустила снижение нормы продажи валютной выручки с 80% до 50% и отмену обязательной продажи валюты для компаний несырьевого неэнергетического сектора. Такие действия будут способствовать более высоким уровням курса USD/RUB в дальнейшей перспективе, но до смягчения текущих мер поддержки курс USD/RUB, вероятно, останется ниже 71,50 руб./$1", - отмечают эксперты банка в комментарии.

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