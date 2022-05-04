Возможно укрепление рубля до 69 руб./$1 и ниже в среднесрочной перспективе - Sber CIB

Возможно укрепление рубля до 69 руб./$1 и ниже в среднесрочной перспективе, что необходимо для увеличения импорта и балансировки экспорта, отмечается в комментарии Sber CIB.

Аналитики инвестбанка напоминают, что руководство Банка России, комментируя динамику рубля, отметило, что теперь его курс преимущественно формируется соотношением экспорта и импорта, тогда как потоки капитала слабо влияют на курс из-за действующих ограничений. ЦБ пообещал смягчить часть введенных ограничений, например, рассмотреть возможность отмены обязательной продажи валютной выручки для несырьевых и неэнергетических экспортеров, а также выручки, получаемой в валютах "дружественных" стран. Доля обязательной продажи валютной выручки сырьевых и энергетических экспортеров, получаемой в валютах "недружественных" стран, может быть уменьшена с 80% до 50%.

"Впрочем, этого, вероятно, будет недостаточно, чтобы остановить укрепление рубля в ситуации, когда экспорт серьезно превышает импорт, а спрос на иностранную валюту остается пониженным из-за ограничений на движение капитала, - полагает эксперт Sber CIB Юрий Попов. - На этом фоне за майские праздники рубль на офшорном рынке укрепился на 5% до 67 руб./$1. В среду на биржевом рынке рубль подорожал по сравнению с уровнями пятницы - до 69 руб./$1, но ослаб относительно курса на внебиржевом рынке. Укрепление рубля, вероятно, приостановится, поскольку спрос на иностранную валюту может повыситься после резкого укрепления рубля до 69 руб./$1. Однако не исключено, что в среднесрочной перспективе рубль укрепится 60 руб./$1 и более низких уровней, что необходимо для увеличения импорта и балансировки экспорта".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.