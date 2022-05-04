Мосбиржа сможет увеличить размер прибыли на акцию в 2022г - "Атон"

"Московская биржа", вероятно, сможет увеличить размер прибыли на акцию в 2022г, говорится в комментарии "Атона".

"Московская биржа" представила хорошие выборочные результаты за 1К22 по МСФО, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Представленные результаты близки к консенсус-прогнозу и нашим ожиданиям. Компания не раскрыла показатели процентных доходов - мы ожидаем, что они будут высокими (вследствие резкого роста процентных ставок и средств участников рынка в марте) и станут основным драйвером роста чистой прибыли биржи. В целом, мы не исключаем, что "Московская биржа" сможет увеличить размер прибыли на акцию в 2022г. По нашим оценкам, бумага торгуется с мультипликатором P/E 2022П в районе 7,0x. Мы ожидаем, что биржа в этом году сохранит стабильные показатели, и считаем это фактором инвестиционной привлекательности".

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