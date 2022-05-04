Цена нефти может остаться выше $105/барр. на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Цена нефти марки Brent может остаться на уровнях выше $105 за баррель на текущей неделе, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Росту котировок нефти марки Brent в среду способствуют опубликованные во вторник недельные данные по запасам от Американского института нефти (API). Они свидетельствовали о снижении запасов нефти за неделю на 3,48 млн барр., в то время как ожидалось их снижение лишь на 1,17 млн барр. На неделе проходят встречи ОПЕК+, и в четверг состоится главное заседание организации. Сообщается, что картель продолжит придерживаться текущих планов по наращиванию добычи, и вряд ли итоги встречи существенно удивят инвесторов. На этом фоне сейчас более важными для динамики нефтяных цен останутся геополитические новости. Перспективы более низкого предложения нефти в мире на фоне эмбарго могут помочь фьючерсам на нефть марки Brent закончить неделю на уровнях выше $105 за баррель", - отмечают эксперты банка в комментарии.

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