.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цена нефти может остаться выше $105/барр. на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в марте составил 3%
В марте рост промпроизводства в РФ замедлился до 3% после 6,3% в феврале сообщил Росстат. В январе-марте показатель повысился на 5,9%. В среднем аналитики ожидали снижение на 0,8%
 
Закрытый реестр подсанкционных юрлиц РФ будет вести ФНС
Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет ограничивать доступ к информации в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ресурс БФО) в отношении российских юрлиц, к которым применяются или в...
 
Бизнес начал избавляться от торговых центров
Собственники торговых центров начали активно продавать их., рассказал "Известиям" глава Союза ТЦ Булат Шакиров. По его словам, на рынке появилось около 100 объектов (всего в РФ функционирует около 3 тыс. торговых центров) - это в два-три раза больше...
 
Апрельские продажи авто упали почти в 3 раза
В апреле по сравнению с мартом продажи новых легковых автомобилей упали в 2,9 раза - до 27,2 тыс. машин, следует из расчетов "Коммерсанта" на основании данных "Автостата". Аналитическое агентство ориентируется на информацию АО "Электронный паспорт"...
 
04 мая 2022 года 11:46

Цена нефти может остаться выше $105/барр. на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Цена нефти марки Brent может остаться на уровнях выше $105 за баррель на текущей неделе, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Росту котировок нефти марки Brent в среду способствуют опубликованные во вторник недельные данные по запасам от Американского института нефти (API). Они свидетельствовали о снижении запасов нефти за неделю на 3,48 млн барр., в то время как ожидалось их снижение лишь на 1,17 млн барр. На неделе проходят встречи ОПЕК+, и в четверг состоится главное заседание организации. Сообщается, что картель продолжит придерживаться текущих планов по наращиванию добычи, и вряд ли итоги встречи существенно удивят инвесторов. На этом фоне сейчас более важными для динамики нефтяных цен останутся геополитические новости. Перспективы более низкого предложения нефти в мире на фоне эмбарго могут помочь фьючерсам на нефть марки Brent закончить неделю на уровнях выше $105 за баррель", - отмечают эксперты банка в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 мая 2022 года 10:16
Котировки нефти могут закрепиться выше $110/барр. в четверг - ПСБ
Котировки нефти могут закрепиться выше $110 за баррель Brent в четверг, получив поддержку от обострения геополитических опасений, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Нефтяные котировки в среду продемонстрировали ралли: Brent прибавила почти 5%, вернувшись к отметке $110/барр....    читать дальше
.
05 мая 2022 года 10:05
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и результаты "Московской биржи": - Операционные результаты "Московской биржи" за апрель; - Индекс деловой активности в секторе услуг Китая за апрель; - Число...    читать дальше
.
05 мая 2022 года 09:55
Индекс Мосбиржи может уйти выше 2450п в четверг - ПСБ
агодаря улучшению внешнего фона индекс Мосбиржи может уйти выше уровня в 2450 пунктов на торгах в четверг при условии отсутствия новостей о санкциях, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или...    читать дальше
.
05 мая 2022 года 09:50
Цены рублевых корпбондов в четверг могут подрасти благодаря ряду позитивных факторов
Москва. 5 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут умеренно подрасти благодаря как решению ЦБ РФ снизить ключевую ставку сразу на 300 базисных пунктов (до 14% годовых) на заседании 29 апреля на фоне замедления инфляции, так позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
05 мая 2022 года 09:45
Вероятен рост котировок нефти на торгах в четверг - BCS Express
Вероятно продолжение роста котировок нефти марки Brent на торгах в четверг, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Цены на нефть в среду подскочили на фоне представленного плана по отказу от российской нефти в ЕС и более мягкой, чем ожидалось, риторики ФРС США. Фьючерсы на нефть марки...    читать дальше
.
05 мая 2022 года 09:35
"Финам" рекомендует держать акции HCA Healthcare с прогнозной ценой $231,9
"Финам" рекомендует держать акции HCA Healthcare с прогнозной стоимостью $231,9 за штуку на май 2023 года, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Один из крупнейших в Соединенных Штатах операторов больниц HCA Healthcare в условиях пандемии коронавируса показал хорошую динамику финансовых...    читать дальше
.
05 мая 2022 года 09:26
Возможен рост индекса Мосбиржи в четверг утром - "Алго Капитал"
Возможен рост индекса Мосбиржи в утренние часы торговой сессии в четверг, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с повышением до 1,5% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2375-2410 пунктов. В качестве ближайших...    читать дальше
.
05 мая 2022 года 09:22
Brent подорожала до $110,86 за баррель
Фондовые индексы США взлетели примерно на 3% в среду - лучший дневной прирост с 2020 года. Рынки акций стран АТР растут на торгах в четверг. Цены на нефть продолжают расти в четверг.    читать дальше
.
05 мая 2022 года 09:14
"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Merck до $96
алитики "Финама" повысили прогнозную стоимость акций Merck & Co. до $96 за штуку на фоне позитивной оценки отчета эмитента за первый квартал 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами. Настоящее сообщение...    читать дальше
.
05 мая 2022 года 09:01
Поводов для роста на рынке акций РФ пока нет - BCS Express
Поводов для возобновления роста на российском рынке акций пока нет, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Участники российского фондового рынка пока не находят поводов для возобновления волны роста. Наоборот, рыночный сентимент остается подавленным из-за ужесточения...    читать дальше
.
04 мая 2022 года 19:45
Рубль усилил рост к доллару и евро в среду вечером, обновив максимумы более чем за 2 года
Москва. 4 мая. Доллар США и евро заметно подешевели на "Московской бирже" в среду; рубль ощутимо укрепился в обеих валютных парах благодаря как сохраняющемуся превышению предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и ограничений на капитальные операции для нерезидентов, так и росту мировых цен на нефть и газ. При этом нацвалюта не реагирует на сообщения о подготовке новых антироссийских санкций.    читать дальше
.
04 мая 2022 года 19:33
Рынок акций РФ в среду упал к 2370п по индексу Мосбиржи из-за новых санкций ЕС к РФ, лидировал в откате TCS
Москва. 4 мая. Рынок акций РФ в среду снизился на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и объявления нового пакета антироссийских санкций ЕС против России, затрагивающих Сбербанк; индекс Мосбиржи упал в район 2370 пунктов во главе с расписками TCS Group (-7,9%), а индекс РТС вырос на фоне резкого укрепления рубля.    читать дальше
.
04 мая 2022 года 19:06
Цены евробондов РФ умеренно снизились в среду вслед за UST в ожидании итогов заседания ФРС
Москва. 4 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций умеренно снизились в среду (после двух дней роста) вслед за негативной динамикой цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании объявления итогов майского заседания ФРС США.    читать дальше
.
04 мая 2022 года 19:00
Вероятен переход пары доллар/рубль в торговый диапазон 85-90 руб./$1 во 2П22 - "Открытие Инвестиции"
Вероятен переход пары доллар/рубль в торговый диапазон 85-90 руб./$1 во II полугодии 2022г , считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. "Инициативы, которые обозначил на прошлой неделе Банк России, выглядят способными...    читать дальше
.
04 мая 2022 года 18:51
Цена золота сохраняет потенциал роста до $1950/унц. в краткосрочной перспективе - ПСБ
Цена золота сохраняет потенциал роста до $1950 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. По оценкам эксперта, в краткосрочной перспективе стоимость золота может подрасти, чему будет способствовать в первую очередь сохраняющаяся разница...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.