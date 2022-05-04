Стимулы для роста котировок акций Юнипро в краткосрочной перспективе отсутствуют - Атон

"Юнипро" - качественная недорогая компания с хорошим уровнем корпоративного управления, но стимулы для роста котировок ее акций в краткосрочной перспективе отсутствуют, отмечается в комментарии "Атона".

"Юнипро" представила хорошие результаты за 1К21 по МСФО: выручка компании увеличилась на 30,3% г/г до 28 млрд руб., а EBITDA подскочила на 65% до 11,4 млрд руб.. Чистая прибыль компании составила 7,8 млрд руб. против 4,04 млрд руб. годом ранее. "Юнипро" может в конце 2022г выплатить дивиденды за 2022г на 10-20 млрд руб. в случае одобрения со стороны акционеров в октябре. Компания в настоящее время не испытывает серьезных экономических проблем с получением платежей от клиентов и в целом работает стабильно. Верхняя граница диапазона дивидендной доходности должна превысить 20%. "Юнипро" - качественная недорогая компания с хорошим уровнем корпоративного управления, но мы не видим очевидных триггеров роста в краткосрочной перспективе, к тому же у нее низкая ликвидность", - пишут аналитики "Атона".

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