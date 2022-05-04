Ставка ЦБ РФ может составить 10% к началу 4К22 - Инвестбанк Синара

Ключевая ставка Банка России может составить 10% годовых к началу четвертого квартала текущего года, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

Эксперты обращают внимание, что по итогам прошедшего в апреле заседания регулятор сильно пересмотрел свои прогнозы, в том числе по траектории средней ключевой ставки, динамике инфляции и ВВП, скорректировав их с учетом новых экономических условий.

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