BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ПИК 001Р-02, Брусника финанс 001Р-01, АФК Система 001Р-19, О''КЕЙ 001Р-02 и ОФЗ-ИН 52002, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Кривая ОФЗ на прошлой неделе на отрезке от 2 лет и далее приняла нормальный вид -доходности по более длинным выпускам стали выше, чем по коротким. Такой рисунок сформировался за счет снижения доходностей на отрезке до 4 лет и роста на всем остальном протяжении G-кривой. Рост доходностей над длинном отрезке может иметь коррекционную природу, поскольку спекулятивным потенциал для снижения после резкого скачка в марте уже реализован. Этот микротренд может продолжиться в ближайшие дни, но подъем выше 10,5-11% выглядит маловероятным", - отмечает аналитик инвесткомпании Игорь Галактионов.

Эксперт также напоминает, что в минувшую пятницу Банк России понизил ключевую ставку сильнее консенсуса, установив ставку заимствований на уровне 14% против ожидаемых 15%. В теории, это должно снизить доходности на коротком временном отрезке и несколько смягчить уклон инвертированного участка G-кривой.

"Для инвестора в облигации это означает, что бонды с дюрацией от 2 до 4 лет в ближайшие недели могут вырасти в цене. С учетом того, что G-спреды в корпоративном сегменте остаются расширенными, их сужение может принести дополнительный доход. На графике G-спреда для индекса Cbonds-CBI RU 1-3Y, отражающего тренды по краткосрочным корпоративным бондам, на прошлой неделе можно было видеть сужение риск-премий. В ближайшие недели эта динамика может продолжиться", - прогнозирует Галактионов.

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