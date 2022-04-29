Рынок акций РФ на неделе отскочил вверх на внешнем оптимизме и санкционном затишье

Рынок акций РФ на неделе скорректировался вверх на фоне улучшения внешней конъюнктуры, несмотря на ожидания ужесточения монетарной политики Федрезерва в начале мая, а также благодаря относительному затишью в антироссийской санкционной риторике Запада. Продолжилось укрепление рубля в условиях налогового периода, что подогрело рост индекса РТС.

По итогам недели с 25 по 29 апреля индекс Мосбиржи вырос на 9,5% и составил 2445,17 пункта, индекс РТС взлетел на 16,5% и достиг 1081,52 пункта на фоне падения доллара до 71,2 руб./$1 (-4,25 рубля) и подорожавшей июньской нефти Brent до $109,55 за баррель (+3,2%).

Рынок акций РФ начал неделю с продолжения падения из-за неопределенности в переговорах по завершению конфликта РФ-Украина, а также ухудшения внешней конъюнктуры на ожиданиях быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва США и локдаунов в Китае. Индекс Мосбиржи откатился ниже рубежа 2200 пунктов во главе с бумагами и расписками на акции компаний с иностранной юрисдикцией, обвал TCS (-15,9%) стал рекордным с начала марта 2020 года (Тинькофф банк сообщил о планах провести в 2022 году ребрендинг и отказаться от использования старого бренда).

Совет директоров "Норникеля" (+1%) рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате финальных дивидендов за 2021 год в размере 1166,22 руб. на одну акцию (закрытие реестра 14 июня). Общая сумма выплат за год составит 2689,22 рубля на акцию, с учетом дивидендов за 9 месяцевв размере 1523 руб. на акцию.

ЕС начала обсуждать шестой пакет антироссийских санкций, в него могут войти частичный запрет на импорт нефти и отключение ряда банков от SWIFT. Нефть Brent упала ниже $100 за баррель на новостях о рекордном количестве новых случаев COVID-19 в Шанхае, что подогрело ожидания сокращения спроса на сырье.

Во вторник рынок акций РФ ощутимо скорректировался вверх на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (нефть Brent отскочила вверх к $105 за баррель, выросли металлы), а также подвижек в переговорном процессе по завершению конфликта России и Украины; индексы МосБиржи и РТС выросли более чем на 6% (максимальный прирост с конца марта), при этом первый превысил рубеж 2300 пунктов во главе с бумагами "Газпрома" (+9,4%), Сбербанка (+9,3%) и "ЛУКОЙЛа" (+9,2%), а индекс РТС поднялся к 1000 пунктам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил во вторник, что Россия выступает за переговорное решение по Украине. В свою очередь, Гутерриш сообщил, что предложил создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для решения гуманитарных вопросов на Украине.

Власти Великобритании во вторник распространили обновленный санкционный список с техническими изменениями в отношении включенных в него 195 российских физических и юридических лиц, новых фигурантов в списке нет.

В среду рынок акций РФ вырос вторые торги подряд, несмотря на геополитические риски и ухудшение внешней сырьевой конъюнктуры (просели нефть и металлы); индекс Мосбиржи превысил 2420 пунктов (уровень 15 апреля) во главе с расписками TCS (+21,6%) и бумагами других финансовых компаний, в то время как акции сырьевых экспортеров сбавили темпы подъема.

Расписки TCS взлетели после известий, что "Интеррос" выкупит 35%-ный пакет акций у Олега Тинькова. "Газпром" (+5%) в среду полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях с 1 апреля. На этом фоне спотовая цена газа в Европе подскочила на четверть - выше $1300 за тысячу кубометров.

Россия не может подписать гарантии безопасности Украине, не решив территориальный вопрос Крыма и Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин. Швейцарские власти вслед за аналогичным решением ЕС заявили о введении запрета на поставки угля из России.

Выросли расписки Globaltrans (+15%) на новостях, что годовое собрание акционеров одобрило новую программу buyback в сумме до 10% от капитала и решение совета директоров не выплачивать дивиденды за 2021 год. Подешевели "префы" "Мечела" (-7,1%) после вышедшей отчетности по РСБУ за I квартал, которая может негативно отразиться на размере ожидаемых дивидендов за 2021 год.

В четверг рынок акций РФ прервал коррекционный подъем последних дней и развернулся вниз на фоне фиксации прибыли игроками; индекс МосБиржи после локального роста днем выше 2500 пунктов откатился ниже рубежа 2400 пунктов во главе с бумагами Сбербанка (-5,5% и -5,6% "префы"). Акции Сбербанка упали после известий, что Германия рассматривает возможность введения санкций в отношении банка.

Чистая прибыль "Газпрома" (+0,2%) по МСФО в IV квартале 2021 года составила 542,772 млрд рублей, что в 1,5 раза превзошло результат годовой давности (353,719 млрд рублей), но оказалось существенно ниже ожиданий на уровне 896 млрд рублей.

В США ВВП в I квартале неожиданно сократился на 1,4% в пересчете на годовые темпы, при прогнозах роста на 1,1%. Нефть Brent превысила $107 за баррель.

В пятницу утром рынок акций РФ возобновил рост на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также понижения Банком России ключевой ставки сильнее ожиданий (ставка была понижена до 14% с 17% годовых).

Завершение торгов прошло в мажорных настроениях, индекс МосБиржи превысил 2445 пунктов во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" (+7,3%), при этом инвесторы не стали сокращать позиции перед длинными майскими праздниками.

Чистая прибыль "Мосбиржи" (+2,5%) по МСФО в I квартале увеличилась на 18,5%, до 8,1 млрд рублей c 6,8 млрд рублей годом ранее. "НЛМК" (+0,9%) отказался от моратория на банкротство, сохранив право на дивиденды и buyback.

Подорожали вместе с рынком акции "Магнита" (+0,6%), хотя утром бумаги снижались после известий, что совет директоров компании рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года и оставить чистую прибыль за прошлый год нераспределенной.

Нефть Brent превысила $109 за баррель на фоне ожиданий, что ЕС продвинется в вопросе запрета импорта российской нефти. The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники сообщил, что представители Германии в институтах Евросоюза в четверг сняли возражения по поводу введения эмбарго на поставки нефти из России.

В период с 25 по 29 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции "ЛУКОЙЛа" (+11%), "Московского кредитного банка" (+17%), "Газпрома" (+16%); хуже рынка оказались бумаги Polymetal (-7%), Petropavlovsk (-6%), "префы" "Мечела" (-6%).

Динамику рынка акций РФ на короткой межпраздничной неделе будут определять геополитические новости вокруг переговоров об урегулировании конфликта РФ-Украина, санкционные действия Запада, а также решения Федрезерва США по ключевой ставке и дальнейшей монетарной политике. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2350-2600 пунктов, для индекса РТС - 900-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".