Рубль к вечеру пятницы растерял часть достижений, но остался в заметном плюсе к доллару и евро

Москва. 29 апреля. Доллар США и евро заметно подешевели на "Московской бирже" в пятницу, рубль вновь укрепился к бивалютной корзине благодаря как превышению предложения валюты на рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и ограничений на капитальные операции, так и растущим ценам на нефть и газ. При этом после обновления в ходе дневных торгов очередных максимумов к вечеру нацвалюта растеряла часть роста, но все равно осталась в заметном плюсе.

Курс доллара США составил 70,96 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,12 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов (на пике падения доллар опускался до 70,31 руб./$1, минимума с конца октября прошлого года). Евро к этому моменту стоил 74,75 руб./EUR1, подешевев на 62,25 копейки. В ходе торгов европейская валюта опускалась до 73,5 руб./EUR1, обновив минимум с 4 марта 2020 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась к концу торгов на 89,6 копейки - до 72,67 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро в пятницу обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо (заметным превышением экспортной выручки над импортом) и ограничений на капитальные операции, так и ростом мировых цен на нефть и газ. При этом нацвалюта практически не реагирует на сообщения о подготовке новых антироссийских санкций.

Цены на нефть ускорили темпы подъема в пятницу вечером на беспокойстве из-за снижения предложения. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в пятницу составила $109,52 за баррель, что на 1,8% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $106,37 за баррель, что на 0,96% больше итогового значения предыдущей сессии.

Подъему нефтяных цен способствуют растущие ожидания того, что ЕС продвинется в вопросе запрета импорта российской нефти. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники сообщило, что представители Германии в институтах Евросоюза в четверг сняли возражения по поводу введения эмбарго на поставки нефти из России. Отмечается, что Германия, которая была главным противником идеи отказа от российских энергоресурсов, пошла на такой шаг после того, как у нее было достаточно времени на поиск альтернатив поставкам из РФ.

Позитивный настрой в отношении рубля не смогли даже сбить новости о том, что Банк России снизил ключевую ставку сильнее ожиданий - сразу на 3 процентных пункта - с 17% до 14% годовых. Большинство аналитиков прогнозировали менее широкий шаг - всего на 2 процентных пункта, хотя часть экспертов и допускала снижение ставки на 3 или даже 4 процентных пункта.

В начале апреля ЦБ уже снижал ставку на те же 3 процентных пункта - с 20% до 17% годовых - на внеплановом заседании совета директоров. Тогда регулятор заявил, что "будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте", и "допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

В новом сигнале ЦБ добавил в первую часть фразы фактор структурной перестройки экономики в условиях санкционных ограничений. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - заявил регулятор. Содержательная часть сигнала осталась мягкой, хотя звучит теперь менее "обязывающей" по сравнению с предыдущим вариантом: при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году.

Банк России предложил снизить с 80% до 50% норматив обязательной продажи валютной выручки для сырьевых экспортеров и обнулить для несырьевых, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Сейчас мы предложили правительственной комиссии рассмотреть следующий шаг. Для несырьевых, неэнергетических экспортеров, в принципе, можно уже обнулить обязательную продажу валютной выручки, а для сырьевых снизить до 50%", - сказала она на брифинге. Также ЦБ, по ее словам, считает важным отказаться от обязательной продажи валютной выручки, если выручка поступает в валютах дружественных стран. "Кроме того, мы предложили, чтобы те экспортеры, которые тратят свою выручку на приобретение импорта, тоже в этой части освобождались от необходимости обязательной продажи валютной выручки", - сказала она. Что же касается движения средств, валюты, капитала в недружественные страны, то, по словам главы ЦБ, "пока не видим в обозримой перспективе, что эти ограничения будут сниматься".

"Российский рубль в пятницу продолжил укрепляться. Поддержку нацвалюте оказывают все те же факторы - продажа экспортной выручки и ограниченный импорт. Однако участники рынка обеспокоены искусственным характером текущих уровней рубля и ожидают, что Банк России в ближайшее время может снизить порог обязательной продажи выручки с нынешних 80%. Отдельно, Банк России сегодня объявил о снижении ключевой ставки сразу на 300 базисных пунктов - до 14% годовых. В теории снижение ключевой ставки должно ослаблять курс нацвалюты, однако в силу сложившихся нетрадиционных условий, рубль никак не отреагировал на решение Банка России. В своем пресс-релизе ЦБ отметил замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

В свою очередь эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин отмечает, что "после кратковременной просадки рубль стал активно укрепляться. Доллар впервые с октября приближался к 70,3 руб./$1, а евро установил новый двухлетний минимум на уровне 73,5 руб./EUR1. Подорожание рубля по-прежнему вызвано дисбалансом российского валютного рынка из-за регуляторных ограничений ЦБ и властей, которые обуславливают превышение предложения инвалюты над спросом. Поэтому даже решение Банка России снизить ключевую ставку на 3 процентных пункта - до 14% годовых вместо ожидавшихся 15% не оказало давления на рубль. Напротив, он после умеренной просадки вернулся к росту. В ЦБ отметили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки".

По словам советника по макроэкономике генерального директора компании "Открытие инвестиции" Сергея Хестанова, "связь денежно-кредитной политики, и в частности, ключевой ставки, с инфляцией и курсом рубля после 24 февраля - не очень сильная. Именно этим и объясняется столь резкое снижение ставки. Обычно шаг снижения был ниже, а пауза между решениями - выше. Такая погрешность, возможно, вызвана тем, что по мнению регулятора, масштаб проблем российской экономики куда выше, чем это представлялось ранее. В этих условиях на первое место выходит стимулирование, а не проблемы инфляции. Возврат к политике инфляционного таргетирования отложен до прохождения структурной трансформации экономики России".

"Рубль продолжает укрепляться; в паре с долларом идет проторговка зоны сильной технической поддержки 70-73 руб./$1. Сейчас все внимание приковано к расчетам "недружественных стран" за газ, в любой момент на валютном рынке может появиться большой объем предложения валюты. В среднесрочной перспективе вероятно продолжение роста рубля, и поэтому пока не стоит покупать валюту даже в спекулятивных целях", - считает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 МСК (ранее период расчета составлял 10:00 - 16:30 МСК), ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 30 апреля и праздничные дни на 1,27 рубля, до 71,0237 руб./$1. Официальный курс евро, который теперь также определяется как средневзвешенное значение сделок, заключенных на бирже за период с 10:00 до 15:30 МСК, был снижен Банком России на 75,28 копейки, до 74,5589 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в пятницу на 1,26 рубля по отношению к четвергу и составил 71,0058 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 1,25 рубля и составил 71,0161 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 535,811 млн, из которых $1 млрд 182,909 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 352,902 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился к предыдущему дню на 85,77 копейки, до 74,4585 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 77,3 копейки, до 74,5613 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 342,037 млн, из которых EUR621,471 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR720,566 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых межбанковских кредитов (МБК) продемонстрировали в пятницу смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 16 базисных пунктов и 29 апреля составила 16,96% годовых, в то время как стоимость кредитов на семидневный срок снизилась на 9 базисных пунктов, опустившись до 16,81% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц увеличилась за день на 5 базисных пунктов - до 16,26% годовых, а процентные ставки на срок 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 16,07% и 16,05% годовых, соответственно.