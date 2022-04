Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю уверенным ростом, индекс Мосбиржи поднялся к 2450п во главе с "ЛУКОЙЛом"

Москва. 29 апреля. Рынок акций РФ завершил пятницу на мажорной ноте на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры и решения Банка России о снижении ставки сильнее ожиданий, игроки предпочли не сокращать позиции перед длительными майскими праздниками. Индекс Мосбиржи поднялся в район 2450 пунктов во главе с "ЛУКОЙЛом" (+7,3%), индекс РТС превысил 1080 пунктов за счет укрепления рубля.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2445,17 пункта (+2,6%), индекс РТС - 1081,52 пункта (+3,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 7,3%.

Доллар упал до 71,2 рубля (-0,88 рубля).

За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 9,5-16,5%, доллар подешевел на 4,25 рубля.

Кроме "ЛУКОЙЛа" подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+6,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+5,1%), Сбербанка (+4% и +3,1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,6%), "Московской биржи" (+2,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4% и +0,5% "префы"), "Газпрома" (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,4%).

"Татнефть" в I квартале получила 120,025 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 3,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, следует из отчета компании.

Чистая прибыль "Мосбиржи" по МСФО в I квартале увеличилась на 18,5%, до 8,1 млрд рублей, c 6,8 млрд рублей годом ранее, сообщила биржа.

"НЛМК" отказался от моратория на банкротство, сохранив право на дивиденды и buyback.

Акции "Магнита" подросли вместе с рынком, хотя утром бумаги падали на фоне новостей, что совет директоров компании рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года и оставить чистую прибыль за прошлый год нераспределенной.

Вслед за вступлением в силу поправок в закон "Об АО", который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих, "Газпром" (MOEX: GAZP) обязался прекратить депозитное соглашение с The Bank of New York Mellon (SPB: BK) о размещении расписок на акции компании.

Как говорится в сообщении концерна, владельцы расписок имеют право конвертировать их в обыкновенные акции ПАО. Право конвертации применяется только к держателям депозитарных расписок по состоянию на 27 апреля 2022 года.

Банк России на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 300 б.п. - до 14% годовых, и дал сигнал, что видит пространство для ее дальнейшего снижения. Так, по прогнозу ЦБ РФ, средняя ключевая ставка в 2022 году составит с текущего момента 11,7-14% годовых, в 2023 году ставка будет на уровне 9-11%, в 2024 году - 6-8% годовых.

ЦБ РФ также ожидает падения ВВП РФ в 2022 году на 8-10%, инфляцию на уровне 18-23%. В 2023 году регулятор ожидает снижение ВВП РФ от 3% до нуля, рост в 2024 году - на 2,5-3,5%. Инфляция в 2023 году, по прогнозам ЦБ, снизится до 5-7%. ЦБ РФ повысил прогноз профицита счета текущих операций на 2022 год до $145 млрд со $133 млрд.

ЦБ РФ поддержал предложение консолидировать ВТБ, "Открытие" и крымский РНКБ, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Она признала, что не видит возможности продать "Открытие" в рынок, а ЦБ как регулятор не может быть долго собственником банка.

По словам портфельного управляющего "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, последняя неделя апреля принесла позитив на российский рынок акций. Инвесторы уже в начале недели обратили внимание на изрядно просевший рынок акций и выкупили его, причем спросом пользовались не только акции нефтегазового сектора, но и бумаги наиболее пострадавшего финансового сектора (Сбербанк (MOEX: SBER), ВТБ). В ситуации, когда доходности коротких и среднесрочных ОФЗ находятся на докризисных уровнях в 10-10,25%, а ставка ЦБ РФ снижается, просевший рынок акций становится неплохой альтернативой для инвесторов, готовых к риску.

Не исключено, что оптимизм может сохраниться в начале мая, на короткой "межпраздничной" неделе. Рост может быть сдержан объявлением шестого пакета европейских санкций, который будет посвящен новым ограничениям на российскую нефть, считает Власенко.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в конце недели сумел сохранить растущую динамику несмотря на приближение длинных праздничных выходных. Одним из поводов для сохранения повышательного импульса стало решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку сильнее базовых ожиданий. Фундаментально снижение процентных ставок позитивно для рынка акций, поскольку делает доступнее кредитование и способствует оживлению экономической активности.

Предстоящая неделя вряд ли будет ознаменована выдающейся динамикой и высокими торговыми оборотами на фоне длинных майских выходных. В понедельник и вторник торги на фондовом рынке "Московской биржи" проводиться не будут. По индексу МосБиржи ключевой задачей трех межпраздничных сессий будет не отступить ниже зоны 2300-2330 пунктов, при таком сценарии может сформироваться новая волна снижения. Удержание над обозначенной зоной откроет возможность штурма рубежей выше 2500 пунктов. На торгах 4 мая индекс МосБиржи может формироваться в пределах 2360-2510 пунктов, считает Бахтин.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов отметил рост акций "Татнефти", которые получили дополнительный импульс после публикации финрезультатов по РСБУ за первый квартал. Расписки TCS Group скорректировались после роста на 30% за предыдущие два торговых дня. Среди прочих бумаг выросли акции девелоперов (ГК "Самолёт", "ПИК"), продолжая отыгрывать новости по снижению ставки по льготной ипотеке.

Рост российского рынка акций в первую торговую неделю мая может продолжиться. Однако стоит помнить, что готовящийся 6-й пакет антироссийских санкций ЕС может ухудшить настроение инвесторов. Индекс МосБиржи в ближайшее время может преодолеть отметку 2500 пунктов, считает аналитик.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, акции ВТБ выросли на фоне перспектив нарастить активы за счет слияния с другими банками - глава ВТБ Андрей Костин предложил объединить ВТБ с "Открытием" и РНКБ. По информации СМИ, президент страны положительно отнесся к этой идее, хотя сама сделка может потребовать одобрение ФАС.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) увеличила чистую прибыль и комиссионные доходы в I квартале, что обусловлено резким увеличением объемов торгов в январе-феврале. Однако в апреле наблюдается существенное падение объемов, что может иметь тенденцию сохранения в ближайшие месяцы, полагает аналитик.

Нефть подорожала на фоне слабеющего доллара. Также можно говорить о том, что карантинные меры в Китае достигли своего апогея и в дальнейшем можно ожидать восстановление спроса. При этом в Европе зреет консенсус по ограничениям на импорт российской нефти. В краткосрочной перспективе это будет стимулировать дальнейший рост котировок. В целом ожидается снижение добычи в РФ на 17% в текущем году. То есть рынок может не досчитаться поставок в размере 1,5-2,0 млн б/с. Получается, что европейское желание заменить российскую нефть будет лишь стимулировать глобальный дефицит. Источники в ОПЕК+ говорят о том, что участники соглашения не собираются каким-либо образом ускорять восстановление производства и примут решение о росте добычи в июне на очередные 400 тыс. б/с, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в апреле рынок акций РФ в условиях сохранения геополитической напряженности оставался под нисходящим давлением, которое прерывалось на периоды коррекционного роста по отдельным эмитентам. Многие компании отменили публикацию квартальных результатов и заявили о переходе на полугодовую отчетность в связи со сложившимися экономическими условиями. Подобные шаги вполне логичны, однако снижают информационную прозрачность рынка и могут отпугивать инвесторов, среди которых по-прежнему присутствуют лишь резиденты.

Рубль в апреле продолжил укрепление, несмотря на сохранение геополитической напряженности, и обновил многомесячные максимумы благодаря мерам ЦБ РФ, препятствующим оттоку капитала из страны, а также налоговому периоду. Нефть в апреле выросла - в конце месяца Германия изменила свою принципиальную позицию в отношении нефтяного эмбарго против РФ, по сути, дав свое согласие на его введение, что локально поддержало цены. Тем не менее, в апреле решение о нефтяном эмбарго в ЕС так и не приняли, а в Китае сохранялся режим жестких локдаунов в таких крупных городах, как Шанхай и Пекин, что ограничивало спрос на нефть. Высвобождение стратегических резервов США и МЭА также сдерживало рост цен.

Индексы МосБиржи и РТС в конце апреля не смогли закрепиться выше ближайших сопротивлений 2500 и 1100 пунктов соответственно, в связи с чем остаются под краткосрочным нисходящим давлением с рисками обновления локальных минимумов. В то же время рынок обладает высоким среднесрочным потенциалом повышения и при улучшении общих настроений может направиться как минимум к 2660 и 1200 пунктам. Ближайшие важные среднесрочные поддержки для индикаторов расположены у 2200 и 880 пунктов соответственно, полагает Кожухова.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва и начала японской Золотой недели, южнокорейский KOSPI вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 2,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 4%), растет Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,4-0,8%), но "минусуют" Штаты (индексы проседают на 0,8-1,3%).

На нефтяном рынке цены в пятницу продолжают рост на опасениях сокращения предложения сырья. Стоимость июньских фьючерсов на Brent вечером составила $109,55 за баррель (+1,8% и +2,2% в четверг), июньская цена WTI - $106,53 за баррель (+1,1% и +3,3% накануне).

Подъему цен способствуют растущие ожидания того, что ЕС продвинется в вопросе запрета импорта российской нефти, пишет Trading Economics. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники сообщило, что представители Германии в институтах Евросоюза в четверг сняли возражения по поводу введения эмбарго на поставки нефти из России. Отмечается, что Германия, которая была главным противником идеи отказа от российских энергоресурсов, пошла на такой шаг после того, как у нее было достаточно времени на поиск альтернатив поставкам из РФ.

В то же время трейдеры обеспокоены новой вспышкой коронавируса в КНР, которая может привести к падению спроса. Китайские власти ранее приняли решение о введении локдауна в крупном деловом центре страны - Шанхае. Такая же участь может грозить и Пекину, где уровень заболеваний неуклонно растет каждый день.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+6,9%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+4,8%), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (MOEX: INGR) (+4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+3,6%), Московского кредитного банка (+3,4%).

Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+0,4%) по РСБУ в I квартале выросла на 27,2% в годовом выражении, до 14,7 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 21,2% (до 21,8 млрд руб.), выручка сократилась на 3,7% (до 75,2 млрд руб.).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-5,1%), VEON (MOEX: VEON) (-5,1%), ГК "Светофор групп" (MOEX: SVET) (-5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,5% и -3,8% "префы"), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3%).

ПАО "ТГК-2" в 2021 году получило чистую прибыль по МСФО в размере 3,3 млрд рублей, что в 3 раза меньше, чем годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка при этом выросла на 12,3% - до 49,5 млрд рублей.

Чистый убыток ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-0,2%) по МСФО в I квартале составил 7,8 млрд руб. против прибыли 4,04 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании. EBITDA выросла на 65,2% (до 11,4 млрд руб.), выручка - на 30,3% (до 28 млрд руб.).

ПАО "Юнипро" перенесло выплату дивидендов за 2021 г. в размере 12 млрд руб., которые акционеры должны были получить этим летом, на декабрь 2022 г., следует из презентации компании. Отсрочка дивидендных выплат связана с юридическими ограничениями и поддержанием ликвидности, говорится в презентации. Решение о выплате дивидендов в декабре будет принято в октябре, всего акционеры в 2022 г. могут получить 10-20 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,35 млрд рублей (из них 11,08 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,52 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,96 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").