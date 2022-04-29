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29 апреля 2022 года 19:01
Ключевая ставка ЦБР, скорее всего, не превысит 10% в конце года - "Ингосстрах-Инвестиции"
Ключевая ставка ЦБ РФ, скорее всего, не превысит 10% в конце 2022 года при отсутствии новых внешних шоков, отмечается в комментарии "Ингосстрах-Инвестиции". "Банк России 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку сразу до 14% (-3%), сохранив темп снижения ставки, заданный в начале месяца. Регулятор также изменил прогнозы по ключевым финансовым показателям на 2022г. Ограничительные меры на движение капитала, видимо, будут сниматься, а размер обязательной продажи валютной выручки может сократиться. Центробанк ожидает дальнейшего снижения ставки в базовом прогнозе, однако оставляет себе большое поле для маневра на случай обострения проблемы инфляции. Из среднегодового прогноза ключевой ставки в 12,5-14% получается, что в конце года ставка может быть где-то от 10 до 14%. Мы склоняемся к значению не выше 10% в отсутствие новых внешних шоков. По оценке Банка России, денежно-кредитные условия перешли от нейтральных к жестким. Поэтому регулятор старается поддержать своим решением экономическую активность", - пишет главный макроэкономист Антон Прокудин. Эксперт отмечает также, что после резкого повышения ставки Банка России инвесторам представилась возможность приобретения длинных ОФЗ с доходностью намного выше 10% годовых. Теперь эта возможность ушла в прошлое, и на текущем рынке лучше смотрятся корпоративные облигации с высоким кредитным качеством, а также линкеры, цена которых явно занижена. Тем, кто готов терпеть риски заморозки иностранных активов, стратег рекомендует постепенное наращивание доли валютных активов, поскольку курс в ближайшие месяцы будет очень выгодным для их покупки, даже исходя из расчетов ЦБ РФ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-АНАЛИТИКА
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29 апреля 2022 года 22:13
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.29 апреля 2022 года 19:52
Рынок акций РФ на неделе скорректировался вверх на фоне улучшения внешней конъюнктуры, несмотря на ожидания ужесточения монетарной политики Федрезерва в начале мая, а также благодаря относительному затишью в антироссийской санкционной риторике Запада. Продолжилось укрепление рубля в условиях налогового периода, что подогрело рост индекса РТС. читать дальше
.29 апреля 2022 года 19:36
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.29 апреля 2022 года 19:32
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю уверенным ростом, индекс Мосбиржи поднялся к 2450п во главе с "ЛУКОЙЛом"
Москва. 29 апреля. Рынок акций РФ завершил пятницу на мажорной ноте на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры и решения Банка России о снижении ставки сильнее ожиданий, игроки предпочли не сокращать позиции перед длительными майскими праздниками. Индекс Мосбиржи поднялся в район 2450 пунктов во главе с "ЛУКОЙЛом" (+7,3%), индекс РТС превысил 1080 пунктов за счет укрепления рубля. читать дальше
.29 апреля 2022 года 18:56
Цены евробондов РФ заметно выросли за неделю на фоне исполнения Минфином своих обязательств в валюте
Москва. 29 апреля. Котировки российских еврооблигаций заметно выросли за неделю на фоне поступивших в конце апреля сообщений об исполнении Минфином РФ своих обязательств по евробондам "Россия-2022" и "Россия-2042" в валюте выпуска - долларах. При этом в течение большей части недели цены снижались под давлением нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, которые "лихорадило" в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, с одной стороны, и новой волны коронавирусной инфекции в Китае, вынудившей китайские власти объявлять региональные локдауны, с другой стороны. читать дальше
.29 апреля 2022 года 18:37
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Интер РАО" и убрав бумаги "Полюса", сообщается в комментарии. Текущий состав топ-10 акций России: "МТС", "ЛУКОЙЛ", "Норильский никель", "Магнит", "Сегежа", "ММК", "Интер РАО",... читать дальше
.29 апреля 2022 года 18:26
ЦБ РФ, вероятно, оставит ставку неизменной на заседании 10 мая, отмечается в обзоре Альфа-банка. "Хотя консенсус-прогноз рынка ориентировался на понижение ставки до 15%, ЦБ понизил ставку до 14%. Преcс-релиз ЦБ содержит два интересных сигнала. Во-первых, ЦБ намекает на возможность паузы, указывая... читать дальше
.29 апреля 2022 года 18:01
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций McDonald''s Corp. на уровне $275 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Выручка и прибыль McDonald''s за I квартал оказались выше ожиданий, чему способствовали рост цен в США и активное увеличение объемов продаж за их пределами, -... читать дальше
.29 апреля 2022 года 17:40
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Apple Inc. с целевой ценой $185 за штуку, что подразумевает 13%-ный потенциал роста с текущих уровней, сообщается в комментарии. "Компания Apple отчиталась вчера за II квартал 2022 ф. г.. Выручка ($97,3 млрд)... читать дальше
.29 апреля 2022 года 17:16
Основной потенциал роста котировок акций Chevron Corp. уже реализован, отмечается в комментарии "Финама". "Второй по величине американский нефтегазовый мейджор Chevron представил отчётность за I квартал 2022г. Выручка компании выросла на 69,8% г/г до $ 54,4 млрд, EBITDA - в 2,2 раза до $ 14,6... читать дальше
.29 апреля 2022 года 16:48
ЦБ РФ будет стараться удерживать валютный курс в диапазоне 75-85 руб./$1 посредством ослабления ограничений на движение капитала, говорится в комментарии ITI Capital. "При текущей благоприятной динамике рубль мог бы легко опуститься c 70 руб./$1 до 65 руб./$1 и ниже, но государство не... читать дальше
.29 апреля 2022 года 16:25
Ограничения во внешней торговле приведут к трансформации производства РФ, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. "В ближайшей перспективе отечественную промышленность ожидают структурные изменения, - пишет аналитик Станислав Мурашов. - Это связано, например, и с истощением импортных запасов... читать дальше
.29 апреля 2022 года 16:05
Ключевая ставка ЦБ РФ может составить 11-12% к концу текущего года, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Банк России снизил ключевую ставку сразу на 300 б.п., до 14% годовых. Основными аргументами в пользу такого решения стали замедление инфляции, снижение инфляционных ожиданий,... читать дальше
.29 апреля 2022 года 15:41
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "держать" для акций McDonald''s Corp. с целевой ценой $274,05 за штуку, что соответствует 7,8%-ному потенциалу роста бумаг от текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании. "Выручка McDonald''s за I квартал выросла на 11% г/г до $5,67 млрд, тогда... читать дальше
.29 апреля 2022 года 15:41
Рубль в пятницу днем обновил максимум к доллару с конца октября 2021г. и максимум к евро с марта 2020г
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