Ключевая ставка ЦБР, скорее всего, не превысит 10% в конце года - "Ингосстрах-Инвестиции"

Ключевая ставка ЦБ РФ, скорее всего, не превысит 10% в конце 2022 года при отсутствии новых внешних шоков, отмечается в комментарии "Ингосстрах-Инвестиции".

"Банк России 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку сразу до 14% (-3%), сохранив темп снижения ставки, заданный в начале месяца. Регулятор также изменил прогнозы по ключевым финансовым показателям на 2022г. Ограничительные меры на движение капитала, видимо, будут сниматься, а размер обязательной продажи валютной выручки может сократиться. Центробанк ожидает дальнейшего снижения ставки в базовом прогнозе, однако оставляет себе большое поле для маневра на случай обострения проблемы инфляции. Из среднегодового прогноза ключевой ставки в 12,5-14% получается, что в конце года ставка может быть где-то от 10 до 14%. Мы склоняемся к значению не выше 10% в отсутствие новых внешних шоков. По оценке Банка России, денежно-кредитные условия перешли от нейтральных к жестким. Поэтому регулятор старается поддержать своим решением экономическую активность", - пишет главный макроэкономист Антон Прокудин.

Эксперт отмечает также, что после резкого повышения ставки Банка России инвесторам представилась возможность приобретения длинных ОФЗ с доходностью намного выше 10% годовых. Теперь эта возможность ушла в прошлое, и на текущем рынке лучше смотрятся корпоративные облигации с высоким кредитным качеством, а также линкеры, цена которых явно занижена. Тем, кто готов терпеть риски заморозки иностранных активов, стратег рекомендует постепенное наращивание доли валютных активов, поскольку курс в ближайшие месяцы будет очень выгодным для их покупки, даже исходя из расчетов ЦБ РФ.

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