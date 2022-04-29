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29 апреля 2022 года 18:56

Цены евробондов РФ заметно выросли за неделю на фоне исполнения Минфином своих обязательств в валюте

Москва. 29 апреля. Котировки российских еврооблигаций заметно выросли за неделю на фоне поступивших в конце апреля сообщений об исполнении Минфином РФ своих обязательств по евробондам "Россия-2022" и "Россия-2042" в валюте выпуска - долларах. При этом в течение большей части недели цены снижались под давлением нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, которые "лихорадило" в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, с одной стороны, и новой волны коронавирусной инфекции в Китае, вынудившей китайские власти объявлять региональные локдауны, с другой стороны.

Американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка подросли в цене по итогам пяти дней благодаря спросу глобальных инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к заметному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Начало недели сектор отечественных евробондов провел в боковике на фоне противоречивых внешних факторов. Торговая активность на рынке российских еврооблигаций была крайне низкой как из-за санкционных ограничений, объявленных западными странами, так и вследствие ответных мер со стороны отечественных регуляторов, в частности, ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.

Давление на мировые финансовые рынки оказывали растущие ожидания быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), ухудшающие настрой инвесторов, и без того обеспокоенных российско-украинским конфликтом, продолжающимся ускорением инфляции и ситуацией с COVID-19 в Китае. Трейдеры все больше опасаются, что начавшийся цикл повышения базовой процентной ставки Федрезервом может привести к рецессии в экономике США.

Негативный настрой мировых инвесторов привел к обвалу на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона, которые упали на 1-5%. Снижение европейских фондовых индексов 25 апреля составило от 0,6% до 2%. Американский фондовый рынок открылся в понедельник снижением основных индексов на 0,4-1,2%. На этом фоне вырос спрос инвесторов на "защитные" активы, в результате чего доходность десятилетних US Treasuries опустилась до 2,76% годовых, а двухлетних бумаг - до 2,54% годовых.

Во вторник в секторе отечественных евробондов вновь не сформировалось ярко выраженной тенденции. Поддержку российским активам оказывали сообщения относительно возможности оплаты поставок газа в европейские страны в рублях, не нарушая санкции. Европейская комиссия заявила, что усмотрела в предложенном Россией механизме по оплате поставок газа пути обхода санкций Евросоюза, но в то же время считает, что компании из ЕС и в новых реалиях могут найти законную возможность оплачивать поставки. Крупнейший покупатель российского газа - германская Uniper - считает исполнимой новую систему платежей за этот энергоресурс. "Для нас важно соблюдение действующего законодательства о санкциях. После первоначальной оценки мы считаем, что будущая система организации платежей реализуема", - заявила Uniper.

Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно снизились в середине недели вслед за негативной динамикой US Treasuries на ожиданиях повышения процентной ставки ФРС на заседании в начале мая. Кроме того, определенное давление на отечественные евробонды оказывали и сохраняющиеся геополитические и санкционные риски вокруг России.

Страны Евросоюза интенсивно работают над новым пакетом санкций против России, заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы интенсивно работаем над шестым пакетом санкций. Его время настанет", - сказала глава Еврокомиссии журналистам. Она не стала прогнозировать, сколько времени еще уйдет на согласование новых ограничительных мер. Не стала фон дер Ляйен говорить и о том, какие именно санкции в итоге будут приняты. "Мы работаем над темой нефти", - добавила она.

Ключевым опасением для глобальных инвесторов остается перспектива быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, что способно ввергнуть в рецессию американскую экономику. Также участников рынка беспокоит вспышка коронавируса в Китае, замедляющая рост второй по величине экономики мира, и события на Украине.

Котировки российских еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали смешанную динамику. При этом американские казначейские обязательства слегка снизились в цене. Экономика США в первом квартале 2022 года неожиданно сократилась на 1,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Снижение американского ВВП отмечено впервые с середины 2020 года, когда экономика страны столкнулась с последствиями COVID-19. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 1,1%. В четвертом квартале американский ВВП вырос на 6,9%.

В последний день недели котировки отечественных евробондов резко выросли на новостях о том, что Минфин РФ осуществил выплаты по евробондам "Россия-2022" и "Россия-2042" в валюте выпуска - долларах. Минфин России проинформировал, что выплата купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов "Россия-2022" в сумме $564,8 млн (с учетом проведенного ранее выкупа данных облигаций), а также выплата купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов "Россия-2042" в сумме $84,4 млн были доведены до платежного агента по этим еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch).

"Платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций - в долларах США. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией", - отметил Минфин. Ведомство расплатилось в валюте по выпускам, выплаты по которым ранее собиралось произвести в рублях.

Международные рейтинговые агентства заявляли, что выплаты в рублях по валютному долгу будут означать для России дефолт. В частности, рейтинговое агентство S&P Global Ratings после сообщений о рублевых выплатах понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги РФ в иностранной валюте до уровня "SD" (выборочный дефолт). У России был льготный 30-дневный период, который заканчивается в начале мая, проведение выплат в долларах в этот срок снимает вопрос о дефолте по обязательствам. Теперь судьба платежей будет зависеть от платежного агента, который должен одобрить распределение средств среди инвесторов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 26,11%, до 29,88% от номинала (их доходность снизилась на 486 базисных пунктов - до 20,41% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 26,57%, до 29,74% от номинала (их доходность снизилась на 472 базисных пункта - до 19,99% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 469 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 19,28% - до 23,33% от номинала (его доходность опустилась на 418 базисных пунктов, до 22,8% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за пять дней на 18,93%, до 26,31% от номинала (их доходность снизилась на 630 базисных пунктов - до 46,88% годовых), с погашением в 2027 году - на 22,72%, до 25,75% от номинала (доходность снизилась на 605 базисных пунктов - до 38,29% годовых), с погашением в 2029 году - на 3,32%, до 16,51% от номинала (доходность снизилась на 86 базисных пунктов - до 42,62% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 27%, до 36,02% от номинала (его доходность снизилась на 26,32 процентного пункта - до 100,3% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 25,42%, составив 31,38% от номинала (их доходность снизилась на 35,78 процентного пункта - до 108,8% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России в начале мая по-прежнему будет определяться как геополитическими и санкционными факторами, в частности, новостями о продвижении военной операции на Украине и возможных новых антироссийских санкциях, так и общемировым настроем на глобальных долговых рынках после заседания ФРС США, запланированного на 3-4 мая, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". При этом эксперты предполагают, что после проведения в конце апреля Минфином РФ платежей по своим долговым обязательствам в валюте, а не в рублях, у рынка больше шансов на дальнейший восстановительный рост котировок. К тому же позитивная динамика рубля и рублевых облигаций также будут оказывать поддержку евробондам РФ.

Однако рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
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