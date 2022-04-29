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Главная / Мнения аналитиков / "Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций McDonald''s на уровне $275
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29 апреля 2022 года 18:01
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций McDonald''s на уровне $275
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций McDonald''s Corp. на уровне $275 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Выручка и прибыль McDonald''s за I квартал оказались выше ожиданий, чему способствовали рост цен в США и активное увеличение объемов продаж за их пределами, - отмечают аналитики инвесткомпании. - Чистая прибыль McDonald''s за январь-март сократилась с прошлогодних $1,54 млрд ($2,05 на акцию) до $1,1 млрд ($1,48 на акцию). Дополнительные расходы из-за сбоев в цепочках поставок и приостановке деятельности в РФ и Украине компания оценила в размере $100 млн. Это вызывало дополнительное снижение прибыли на акцию на $0,13. Повышение затрат, а также приостановкой деятельности в России и Украине негативно повлияли на прибыль McDonald''s. Однако в целом квартальные результаты сети ресторанов оказались достаточно сильными. Полагаем, что по мере снятия локдауна в Китае в ближайший месяц продажи в этом регионе будут активно восстанавливаться". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-MCDONALD''S-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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29 апреля 2022 года 22:13
ЦБ РФ, вероятно, оставит ставку неизменной на заседании 10 июня, отмечается в обзоре Альфа-банка. "Хотя консенсус-прогноз рынка ориентировался на понижение ставки до 15%, ЦБ понизил ставку до 14%. Преcс-релиз ЦБ содержит два интересных сигнала. Во-первых, ЦБ намекает на возможность паузы, указывая... читать дальше
.29 апреля 2022 года 19:52
Рынок акций РФ на неделе скорректировался вверх на фоне улучшения внешней конъюнктуры, несмотря на ожидания ужесточения монетарной политики Федрезерва в начале мая, а также благодаря относительному затишью в антироссийской санкционной риторике Запада. Продолжилось укрепление рубля в условиях налогового периода, что подогрело рост индекса РТС. читать дальше
.29 апреля 2022 года 19:36
Москва. 29 апреля. Доллар США и евро заметно подешевели на "Московской бирже" в пятницу, рубль вновь укрепился к бивалютной корзине благодаря как превышению предложения валюты на рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и ограничений на капитальные операции, так и растущим ценам на нефть и газ. При этом после обновления в ходе дневных торгов очередных максимумов к вечеру нацвалюта растеряла часть роста, но все равно осталась в заметном плюсе. читать дальше
.29 апреля 2022 года 19:32
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю уверенным ростом, индекс Мосбиржи поднялся к 2450п во главе с "ЛУКОЙЛом"
Москва. 29 апреля. Рынок акций РФ завершил пятницу на мажорной ноте на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры и решения Банка России о снижении ставки сильнее ожиданий, игроки предпочли не сокращать позиции перед длительными майскими праздниками. Индекс Мосбиржи поднялся в район 2450 пунктов во главе с "ЛУКОЙЛом" (+7,3%), индекс РТС превысил 1080 пунктов за счет укрепления рубля. читать дальше
.29 апреля 2022 года 19:01
Ключевая ставка ЦБ РФ, скорее всего, не превысит 10% в конце 2022 года при отсутствии новых внешних шоков, отмечается в комментарии "Ингосстрах-Инвестиции". "Банк России 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку сразу до 14% (-3%), сохранив темп снижения ставки, заданный в начале месяца.... читать дальше
.29 апреля 2022 года 18:56
Цены евробондов РФ заметно выросли за неделю на фоне исполнения Минфином своих обязательств в валюте
Москва. 29 апреля. Котировки российских еврооблигаций заметно выросли за неделю на фоне поступивших в конце апреля сообщений об исполнении Минфином РФ своих обязательств по евробондам "Россия-2022" и "Россия-2042" в валюте выпуска - долларах. При этом в течение большей части недели цены снижались под давлением нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, которые "лихорадило" в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, с одной стороны, и новой волны коронавирусной инфекции в Китае, вынудившей китайские власти объявлять региональные локдауны, с другой стороны. читать дальше
.29 апреля 2022 года 18:37
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Интер РАО" и убрав бумаги "Полюса", сообщается в комментарии. Текущий состав топ-10 акций России: "МТС", "ЛУКОЙЛ", "Норильский никель", "Магнит", "Сегежа", "ММК", "Интер РАО",... читать дальше
.29 апреля 2022 года 18:26
ЦБ РФ, вероятно, оставит ставку неизменной на заседании 10 мая, отмечается в обзоре Альфа-банка. "Хотя консенсус-прогноз рынка ориентировался на понижение ставки до 15%, ЦБ понизил ставку до 14%. Преcс-релиз ЦБ содержит два интересных сигнала. Во-первых, ЦБ намекает на возможность паузы, указывая... читать дальше
.29 апреля 2022 года 17:40
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Apple Inc. с целевой ценой $185 за штуку, что подразумевает 13%-ный потенциал роста с текущих уровней, сообщается в комментарии. "Компания Apple отчиталась вчера за II квартал 2022 ф. г.. Выручка ($97,3 млрд)... читать дальше
.29 апреля 2022 года 17:16
Основной потенциал роста котировок акций Chevron Corp. уже реализован, отмечается в комментарии "Финама". "Второй по величине американский нефтегазовый мейджор Chevron представил отчётность за I квартал 2022г. Выручка компании выросла на 69,8% г/г до $ 54,4 млрд, EBITDA - в 2,2 раза до $ 14,6... читать дальше
.29 апреля 2022 года 16:48
ЦБ РФ будет стараться удерживать валютный курс в диапазоне 75-85 руб./$1 посредством ослабления ограничений на движение капитала, говорится в комментарии ITI Capital. "При текущей благоприятной динамике рубль мог бы легко опуститься c 70 руб./$1 до 65 руб./$1 и ниже, но государство не... читать дальше
.29 апреля 2022 года 16:25
Ограничения во внешней торговле приведут к трансформации производства РФ, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. "В ближайшей перспективе отечественную промышленность ожидают структурные изменения, - пишет аналитик Станислав Мурашов. - Это связано, например, и с истощением импортных запасов... читать дальше
.29 апреля 2022 года 16:05
Ключевая ставка ЦБ РФ может составить 11-12% к концу текущего года, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Банк России снизил ключевую ставку сразу на 300 б.п., до 14% годовых. Основными аргументами в пользу такого решения стали замедление инфляции, снижение инфляционных ожиданий,... читать дальше
.29 апреля 2022 года 15:41
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "держать" для акций McDonald''s Corp. с целевой ценой $274,05 за штуку, что соответствует 7,8%-ному потенциалу роста бумаг от текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании. "Выручка McDonald''s за I квартал выросла на 11% г/г до $5,67 млрд, тогда... читать дальше
.29 апреля 2022 года 15:41
Рубль в пятницу днем обновил максимум к доллару с конца октября 2021г. и максимум к евро с марта 2020г
Москва. 29 апреля. Доллар США и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря как превышению предложения валюты на рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и ограничений на капитальные операции, так и растущим ценам на нефть и газ. читать дальше
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