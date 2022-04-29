Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "держать" для акций Apple

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Apple Inc. с целевой ценой $185 за штуку, что подразумевает 13%-ный потенциал роста с текущих уровней, сообщается в комментарии.

"Компания Apple отчиталась вчера за II квартал 2022 ф. г.. Выручка ($97,3 млрд) выросла на 9% г/г и намного превысила ожидания аналитиков ($94 млрд). Прибыль на акцию выросла до $1,52, превзойдя консенсус-прогноз в $1,42. Более того, компания установила рекорд по прибыли за второй квартал финансового года. В целом результаты Apple находятся в рамках наших ожиданий. Наш прогноз по выручке на 2022 ф. г. предполагает ее рост всего на 0,3%, тогда как в 1К22 и 2К22 компания показала рост на 11% и 9% соответственно, но, судя по всему, в 3К22 немного недотянет до наших оценок. Мы считаем результаты нейтральными, поскольку возможное замедление роста выручки в 3К22 уравновешивается результатами 2К22, который оказался гораздо лучше ожиданий", - пишет аналитик Сергей Вахрамеев.

Эксперт отмечает, что до сих пор компании удавалась довольно эффективно преодолевать проблемы в цепочке поставок, и их масштаб был менее значительным, чем в октябре - декабре 2021г. Но в настоящий момент районы вокруг Шанхая, где расположены предприятия многих поставщиков Apple, изолируются правительством КНР с целью уменьшения рисков повторения вспышки COVID-19. Кроме того, введение ограничений снизит спрос на продукцию Apple в самом Китае.

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