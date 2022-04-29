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29 апреля 2022 года 16:05

Ключевая ставка ЦБР может составить 11-12% к концу текущего года - Совкомбанк

Ключевая ставка ЦБ РФ может составить 11-12% к концу текущего года, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Банк России снизил ключевую ставку сразу на 300 б.п., до 14% годовых. Основными аргументами в пользу такого решения стали замедление инфляции, снижение инфляционных ожиданий, стабилизация курса рубля и финансовой системы, спад экономической активности и необходимость улучшить условия кредитования. В последние две недели данные Росстата указывают на замедление недельной инфляции до 0,20-0,25%. Годовая инфляция, по нашим оценкам, поднялась до 17,6%. Банк России сообщил о том, что благодаря укреплению рубля инфляционные ожидания населения в апреле резко снизились до 12,5% с 18,3% в марте", - пишет эксперт банка.

Также Васильев подчеркивает, что реальная ключевая ставка (за вычетом текущей инфляции) стала ещё более отрицательной. Как и в 2014-15гг, Банк России после резкого повышения ключевой ставки постепенно смягчает монетарную политику по мере адаптации финансовой системы к геополитическому шоку.

"Курс рубля и доходности ОФЗ вернулись на уровни до начала конфликта на Украине, граждане вернули средства на депозиты благодаря повышенным ставкам, структурный профицит ликвидности банковского сектора вновь превысил 1 трлн рублей. Снижение ключевой ставки приведет к уменьшению стоимости основных банковских продуктов - вкладов, потребительских кредитов, ипотеки. Кредит в экономике станет дешевле, что поддержит потребительский и инвестиционный спрос", - отмечает аналитик Совкомбанка.

Банк России несколько ужесточил сигнал о будущих действиях и теперь "видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022г". Васильев полагает, что далее регулятор будет снижать ставку шагами от 0 до 50 б.п. в зависимости от динамики инфляции, экономики и рисков для ценовой и финансовой стабильности.

"ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку в этом году на уровне 12,5-14% и 9-11% - в следующем году. Мы ожидаем, что к концу этого года ключевая ставка может опуститься до 11-12% годовых. В следующем году цикл смягчения монетарной политики, вероятно, продолжится по мере замедления инфляции, и на конец 2023г ожидаем увидеть ключевую ставку на уровне 8-9%", - прогнозирует стратег банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-АНАЛИТИКА


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