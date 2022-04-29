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29 апреля 2022 года 15:41

Рубль в пятницу днем обновил максимум к доллару с конца октября 2021г. и максимум к евро с марта 2020г

Москва. 29 апреля. Доллар США и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря как превышению предложения валюты на рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и ограничений на капитальные операции, так и растущим ценам на нефть и газ.

Курс доллара США составил 70,57 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,51 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов (на пике падения доллар опускался до 70,31 руб./$1, минимума с конца октября прошлого года). Евро к этому моменту стоил 73,7575 руб./EUR1, подешевев на 1,62 рубля. В ходе торгов европейская валюта опускалась до 73,5 руб./EUR1, обновив минимум с 4 марта 2020 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,56 рубля - до 72 рублей.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро в пятницу обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо (заметным превышением экспортной выручки над импортом) и ограничений на капитальные операции, так и ростом мировых цен на нефть и газ. При этом нацвалюта практически не реагирует на сообщения о подготовке новых антироссийских санкций.

Цены на нефть ускорили темпы подъема днем в пятницу на беспокойстве из-за снижения предложения. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу составила $109,38 за баррель, что на 1,66% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $106,24 за баррель, что на 0,84% больше итогового значения предыдущей сессии.

Подъему нефтяных цен способствуют растущие ожидания того, что ЕС продвинется в вопросе запрета импорта российской нефти. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники сообщило, что представители Германии в институтах Евросоюза в четверг сняли возражения по поводу введения эмбарго на поставки нефти из России. Отмечается, что Германия, которая была главным противником идеи отказа от российских энергоресурсов, пошла на такой шаг после того, как у нее было достаточно времени на поиск альтернатив поставкам из РФ.

Позитивный настрой в отношении рубля не смогли даже сбить новости о том, что Банк России снизил ключевую ставку сильнее ожиданий - сразу на 3 процентных пункта - с 17% до 14% годовых. Большинство аналитиков прогнозировали менее широкий шаг - всего на 2 процентных пункта, хотя часть экспертов и допускала снижение ставки на 3 или даже 4 процентных пункта.

В начале апреля ЦБ уже снижал ставку на те же 3 процентных пункта - с 20% до 17% годовых - на внеплановом заседании совета директоров. Тогда регулятор заявил, что "будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте", и "допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

В новом сигнале ЦБ добавил в первую часть фразы фактор структурной перестройки экономики в условиях санкционных ограничений. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - заявил регулятор. Содержательная часть сигнала осталась мягкой, хотя звучит теперь менее "обязывающей" по сравнению с предыдущим вариантом: при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году.

По словам начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом финанс" Георгия Ващенко, рубль продолжил укрепление после публикации итогов заседания совета директоров ЦБ РФ. Регулятор отметил связь инфляции с динамикой курса, однако замедления роста цен к концу года он не ожидает. ОФЗ закономерно отреагировали на снижение ставки уменьшением доходности почти на 1 процентный пункт. Кривая доходности заметно выпрямилась. Это означает, что уже с 2023 года игроки ждут ключевую ставку не выше 10% годовых.

В свою очередь советник по макроэкономике генерального директора компании "Открытие инвестиции" Сергей Хестанов отмечает, что "связь денежно-кредитной политики, и в частности, ключевой ставки, с инфляцией и курсом рубля после 24 февраля - не очень сильная. Именно этим и объясняется столь резкое снижение ставки. Обычно шаг снижения был ниже, а пауза между решениями - выше. Такая погрешность, возможно, вызвана тем, что по мнению регулятора, масштаб проблем российской экономики куда выше, чем это представлялось ранее. В этих условиях на первое место выходит стимулирование, а не проблемы инфляции. Возврат к политике инфляционного таргетирования отложен до прохождения структурной трансформации экономики России. А это, как минимум, год - два".

"Рубль продолжает укрепляться; в паре с долларом идет проторговка зоны сильной технической поддержки 70-73 руб./$1. Сейчас все внимание приковано к расчетам "недружественных стран" за газ, в любой момент на валютном рынке может появиться большой объем предложения валюты. В среднесрочной перспективе вероятно продолжение роста рубля, и поэтому пока не стоит покупать валюту даже в спекулятивных целях", - считает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

Ставки на рынке рублевых межбанковских кредитов (МБК) продемонстрировали в пятницу смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 16 базисных пунктов и 29 апреля составила 16,96% годовых, в то время как стоимость кредитов на семидневный срок снизилась на 9 базисных пунктов, опустившись до 16,81% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц увеличилась за день на 5 базисных пунктов - до 16,26% годовых, а процентные ставки на срок 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 16,07% и 16,05% годовых, соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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