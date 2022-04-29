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29 апреля 2022 года 15:17
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги TCS Group с целью 3760 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги TCS Group с целью 3760 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 39,5%, стоп-приказ: 2060 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "TCS Group является держателем 100% акций банка "Тинькофф" - онлайн-провайдера финансовых услуг, работающего в России через высокотехнологичную платформу без розничных отделений. Группа "Интеррос" Владимира Потанина приобретает 35% акций TCS Group. Сделку одобрил Центральный банк России. Ранее Владимир Потанин вновь стал владельцем Росбанка. Потенциальное формирование новой финансовой группы должно положительно сказаться на котировках TCS Group в краткосрочной перспективе", - пишут аналитики. "С технической точки зрения акции торгуются в краткосрочном боковом канале. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 3760 руб. При покупке на 5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 2060 руб. риск на портфель составит 1,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,68". - указывают эксперты "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-TCS-GDR-ИНВЕСТИДЕЯ
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