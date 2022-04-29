"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги TCS Group с целью 3760 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги TCS Group с целью 3760 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 39,5%, стоп-приказ: 2060 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"TCS Group является держателем 100% акций банка "Тинькофф" - онлайн-провайдера финансовых услуг, работающего в России через высокотехнологичную платформу без розничных отделений. Группа "Интеррос" Владимира Потанина приобретает 35% акций TCS Group. Сделку одобрил Центральный банк России. Ранее Владимир Потанин вновь стал владельцем Росбанка. Потенциальное формирование новой финансовой группы должно положительно сказаться на котировках TCS Group в краткосрочной перспективе", - пишут аналитики.

"С технической точки зрения акции торгуются в краткосрочном боковом канале. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 3760 руб. При покупке на 5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 2060 руб. риск на портфель составит 1,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,68". - указывают эксперты "Финама".

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