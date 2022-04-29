Цена бумаг Eli Lilly в течение ближайшего квартала достигнет $301 - BCS Express

Котировки бумаг Eli Lilly and Co. уже в течение ближайшего квартала достигнут уровня в $301 за штуку, считает эксперт BCS Express Евгений Калянов.

"Компания Eli Lilly понизила свой годовой прогноз прибыли, поскольку внесла бухгалтерские изменения в отчетность о скорректированной прибыли. Но прогноз по выручке на год был повышен. Поддержкой для акций выступает дивидендная доходность в 1,4% и спрос на продукцию компании, так как продавец медицинских препаратов обладает высокой "ценовой силой", - указывает аналитик инвестиционной компании. - Это говорит о том, что, когда цены на лекарства будет расти, потребители все равно будут их покупать и спрос значительно не изменится. В условиях высокого инфляционного роста эта характеристика положительно выделяет акции медицинских производителей из общего рынка. Ожидаем, что котировки бумаг эмитента уже в течение ближайшего квартала достигнут уровня консенсуса ($301 за штуку) и будут далее стремиться к уровню $308".

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