"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Arch Resources с прогнозной ценой $167,5

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Arch Resources с прогнозной стоимостью $167,5 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Директор аналитического департамента Вадим Меркулов отмечает, что в последнем квартале 2021 года эмитент завершил расширение флагманской шахты Leer, которая признана одной из наиболее рентабельных на протяжении многих лет. Ожидается, что запуск Leer South позволит увеличить ежегодную добычу угля с низким содержанием серы примерно до 8 млн тонн в год, снизить удельные издержки и укрепить позиции компании в качестве ведущего поставщика высококачественного угля, указывает он.

"После введения Европой эмбарго на российский уголь, на который приходилось 48% всего импорта ЕС, странам понадобится новый поставщик. Китай не сможет предоставить необходимые запасы ввиду растущего спроса на внутреннем рынке. Австралийские угледобытчики уже и так работают на полную мощность, поэтому не смогут увеличить производство с тем, чтобы удовлетворить потребности ЕС. Эту функцию смогут взять на себя экспортеры из США, одним из которых является Arch Resources", - пишет аналитик.

Компания торгуется дешево относительно конкурентов, обращает внимание Меркулов. "Прогнозное отношение P/E в 2022 году составляет 2,3х. При этом среднее значение для сектора варьируется от 5x до 5,2х. Компания также недооценена по мультипликатору EV/EBITDA почти в два раза, причем как на данных последних 12 месяцев, так и по форвардным значениям. Поддержку котировкам бумаг может также оказать повышение ESG-рейтинга компании с "D-" до "B-", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Arch Resources - вторая по величине американская компания по добыче и переработке угля с низким содержанием серы, ведущий производитель коксующегося угля класса А, используемого в мировой сталелитейной промышленности.

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