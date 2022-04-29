Рынок акций РФ утром превысил 2400п по индексу МосБиржи во главе с "Яндексом" и "ЛУКОЙЛом", упал Магнит

Москва. 29 апреля. Рынок акций РФ утром в пятницу растет на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также в ожидании снижения ставки ЦБ РФ; индекс МосБиржи превысил рубеж 2400 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" и "ЛУКОЙЛа", упали бумаги "Магнита" на новостях о невыплате дивидендов.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2416,29 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1065,34 пункта (+2,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,8%.

Доллар просел до 71,45 рубля (-0,63 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+3,8%), "ЛУКОЙЛа" (+2,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "Московской биржи" (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,2%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +1% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,8% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

Чистая прибыль "Мосбиржи" по МСФО в I квартале увеличилась на 18,5%, до 8,1 млрд рублей, c 6,8 млрд рублей годом ранее, сообщила биржа.

"НЛМК" отказался от моратория на банкротство, сохранив право на дивиденды и buyback.

Подешевели акции "Магнита" (-2,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,4%).

Акции "Магнита" упали на фоне новостей, что совет директоров компании рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года и оставить чистую прибыль за прошлый год нераспределенной.

MSCI исключит акции и депозитарные расписки 19 российских компаний из индексов MSCI Russia Investable Market Indexes (IMI), говорится в сообщении индексного провайдера. Данное решение было принято по итогам консультаций с инвестиционным сообществом. Изменение вступит в силу 5 мая 2022 года после закрытия торгов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в пятницу благоприятный внешний фон способствует росту российского фондового рынка и возвращению индексов к краткосрочным сопротивлениям (2500 и 1100 пунктов по индексам МосБиржи и РТС). После этого инвесторы будут оценивать многочисленные корпоративные и геополитические новости, что может вновь увести рынок вниз от локальных пиков. Апрель подходит к концу, но улучшений на геополитическом фронте не наметилось, что сдерживает покупки. Акции "НОВАТЭКа" в пятницу последний день торгуются с финальными дивидендами за 2021 год.

На выходных в КНР будут опубликованы индикаторы деловой активности страны за апрель, которые, вероятно, покажут замедление в производственном секторе из-за локдаунов. Нефть в пятницу растет, Brent стремится к очередному сопротивлению $109 за баррель на фоне принципиального согласия Германии ввести нефтяное эмбарго (в той или иной форме) в отношении России. Ограниченный спрос на нефть со стороны Китая при этом сдерживает оптимизм в котировках. Краткосрочно позитивных изменений в технической картине нефти не произойдет до закрепления Brent выше апрельского пика $115 за баррель, полагает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон в пятницу позитивный: нефть и металлы дорожают, азиатские индексы растут на фоне конкретных шагов КНР по поддержке экономики и финансового рынка. От рынка акций РФ можно ожидать попыток возобновить рост, хотя вероятность дальнейшей фиксации прибыли остается высокой из-за предстоящих длинных выходных. Рубль, напротив, может ослабнуть по факту завершения налогового периода.

Из ключевых событий дня внимания заслуживают данные по ВВП еврозоны за I квартал и по инфляции за апрель. Ожидается, что рост потребительских цен ускорится до 7,5%. В США выйдут индексы цен личного потребления, которые ФРС предпочитает для оценки инфляции. ЦБ РФ примет решение по ставке.

В США индексы акций в четверг выросли на 1,9-3,1% во главе с Nasdaq благодаря сильной корпоративной отчетности, несмотря на данные о неожиданном снижении ВВП США в I квартале.

По данным Минторга США, экономика страны в январе-марте сократилась на 1,4% в пересчете на годовые темпы. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал рост ВВП на 1,1% после его скачка на 6,9% в IV квартале.

Снижение американского ВВП отмечено впервые с середины 2020 года и обусловлено преимущественно увеличением дефицита торгового баланса США и сокращением государственных расходов. При этом потребительские расходы и капиталовложения бизнеса продолжили уверенно расти, что говорит об устойчивости восстановления экономики, отмечает Market Watch.

В пятницу в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва и начала японской Золотой недели, южнокорейский KOSPI вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 2,4%, гонконгский Hang Seng растет на 4%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,4-1,2%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

На нефтяном рынке цены утром в пятницу сохраняют позитивный импульс. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:12 МСК составила $108,99 за баррель (+1,3% и +2,2% в четверг), июньская цена WTI - $106,5 за баррель (+1% и +3,3% накануне).

Подъему цен способствуют растущие ожидания того, что ЕС продвинется в вопросе запрета импорта российской нефти, пишет Trading Economics. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники сообщило, что представители Германии в институтах Евросоюза в четверг сняли возражения по поводу введения эмбарго на поставки нефти из России. Отмечается, что Германия, которая была главным противником идеи отказа от российских энергоресурсов, пошла на такой шаг после того, как у нее было достаточно времени на поиск альтернатив поставкам из РФ.

В то же время трейдеры обеспокоены новой вспышкой коронавируса в КНР, которая может привести к падению спроса. Китайские власти ранее приняли решение о введении локдауна в крупном деловом центре страны - Шанхае. Такая же участь может грозить и Пекину, где уровень заболеваний неуклонно растет каждый день.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+6%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+5,7%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,5%).

Чистый убыток ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+1,6%) по МСФО в I квартале составил 7,8 млрд руб. против прибыли 4,04 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании. EBITDA выросла на 65,2% (до 11,4 млрд руб.), выручка - на 30,3% (до 28 млрд руб.).

ПАО "Юнипро" перенесло выплату дивидендов за 2021 г. в размере 12 млрд руб., которые акционеры должны были получить этим летом, на декабрь 2022 г., следует из презентации компании. Отсрочка дивидендных выплат связана с юридическими ограничениями и поддержанием ликвидности, говорится в презентации. Решение о выплате дивидендов в декабре будет принято в октябре, всего акционеры в 2022 г. могут получить 10-20 млрд руб.

Подешевели бумаги банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-4,6%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,6%)

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 10,46 млрд рублей (из них 2,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,69 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 696,8 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").