Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг MD Medical Group

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг MD Medical Group ("Мать и дитя"), сообщается в комментарии.

"Несмотря на снижение показателей в сегменте стационаров, результаты MD Medical Group за 1К22 нам представляются хорошими в текущих макроэкономических условиях. Мы ожидаем ухудшения операционных показателей в оставшееся до конца года время из-за падения реальных располагаемых доходов населения. Замедление роста натуральных показателей может достичь 10 п.п., но повышение цен может компенсировать это негативное влияние. На данный момент мы оставляем без изменения прогноз по выручке за 2022 год - на уровне 24,7 млрд руб. (минус 2% г/г) и подтверждаем рекомендацию "покупать", - указывает эксперт банка Анастасия Егазарян.

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