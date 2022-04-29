Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Газпрома

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в комментарии.

"Расчетный размер дивидендов за 2021 год, который на 7% превышает прогноз рынка, мы расцениваем как положительный фактор с точки зрения динамики котировок бумаг "Газпрома" в краткосрочной перспективе. Только за 4К21 дивиденды составят 22,8 руб. на акцию, то есть 40% от размера за год. В 2022 году мы прогнозируем дивиденды в 112 руб. на акцию с учетом цены реализации газа в дальнее зарубежье в районе $600/тыс. кубометров и роста цен на нефть (+43% г/г по сорту нефти марки Brent - до $100/барр.). Совет директоров может дать рекомендацию по дивидендам за 2021 год во второй половине мая. "Газпром", акции которого торгуются с коэффициентом P/E 2022П на уровне 1,1 - наш фаворит в нефтегазовом секторе, и мы подтверждаем по бумагам эмитента рейтинг "покупать", - указывают эксперты Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

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