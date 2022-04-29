Акции Газпрома остаются одними из самых привлекательных бумаг в 2022г - "Алор Брокер"

Акции "Газпрома" остаются одними из самых привлекательных бумаг на российском рынке акций в текущем году, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Газпром" в четверг отчитался о росте чистой прибыли в прошлом году в 13,3 раза. Если компания выплатит дивиденды, а этого стоит ждать с большой вероятностью, то дивидендная доходность акций эмитента в нынешних ценах превысит 20%. По-прежнему считаем "Газпром" одной из самых привлекательных бумаг на текущий год", - отмечает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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