Изменения рубля к доллару и евро на старте торгов оказались незначительными в ожидании итогов заседания ЦБ РФ

Москва. 29 апреля. Доллар США немного снизился, евро чуть подрос на "Московской бирже" в пятницу утром. Таким образом, рубль приостановил умеренное укрепление, отмечавшееся в последние дни, и практически не изменился к бивалютной корзине на фоне ожиданий итогов пятничного заседания ЦБ РФ, на котором, как прогнозируется, ключевая ставка может быть снижена на 200 базисных пунктов (до 15% годовых).

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,80-72,13 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,88 руб./$1 (-20 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 75,4925 руб./EUR1 (+12 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 5,6 коп. к уровню закрытия 28 апреля, до 73,51 рубля.

Доллар при этом оказался на 41,53 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 18,08 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов обусловлены как чисто техническими, так и фундаментальными факторами. Так, с одной стороны, поддержку рублю оказывает сохраняющееся превышение предложения валюты над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо, а также благоприятная конъюнктура мировых рынков капитала, в том числе растущие цены на нефть. Но с другой стороны, нацвалюта заметно укрепилась за последние несколько дней и в итоге приблизилась к сильным уровням сопротивления, находящимся в диапазоне 71-72 руб./$1, которые довольно сложно преодолеть без новых "сильных аргументов". Кроме того, участники рынка приостановили игру на повышение курса нацвалюты в ожидании пятничного заседания Банка России, на котором ключевая ставка может быть понижена до 15% с нынешних 17% годовых.

Американские фондовые индексы выросли в четверг благодаря сильной корпоративной отчетности, несмотря на данные о неожиданном снижении ВВП США в первом квартале. Как сообщило министерство торговли США, экономика страны в январе-марте сократилась на 1,4% в пересчете на годовые темпы. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал рост ВВП на 1,1% после его скачка на 6,9% в четвертом квартале. Снижение американского ВВП отмечено впервые с середины 2020 года и обусловлено преимущественно увеличением дефицита торгового баланса США и сокращением государственных расходов. При этом потребительские расходы и капиталовложения бизнеса продолжили расти.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу на фоне ралли американского фондового рынка накануне. При этом биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва и начала японской Золотой недели. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:11 МСК поднялся на 2,4%, гонконгский индикатор Hang Seng вырос на 3,8%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:17 МСК увеличился на 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:18 МСК вырос на 0,7%.

Цены на нефть продолжают расти в ходе утренних торгов в пятницу после уверенного роста по итогам предыдущей сессии. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составила $108,3 за баррель, что на 0,66% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 2,2%, до $107,59 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $105,64 за баррель, что на 0,27% больше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 3,3%, до $105,36 за баррель.

Подъему нефтяных цен способствуют растущие ожидания того, что ЕС продвинется в вопросе запрета импорта российской нефти. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники сообщило, что представители Германии в институтах Евросоюза в четверг сняли возражения по поводу введения эмбарго на поставки нефти из России. Отмечается, что Германия, которая была главным противником идеи отказа от российских энергоресурсов, пошла на такой шаг после того, как у нее было достаточно времени на поиск альтернатив поставкам из РФ. В среду "Газпром" (MOEX: GAZP) приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу, поскольку компания не получила платежи за апрель в рублях.