Ожидания снижения ставки ЦБР уже учтены в котировках ОФЗ - ПСБ

Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 15% в пятницу и до 10-12% до конца текущего года уже учтены в котировках ОФЗ, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Правительство РФ на текущей неделе анонсировало довольно сильное увеличение госрасходов для поддержки экономики, что выступает проинфляционным фактором. В этом году плановое погашение госдолга планируется профинансировать за счет ФНБ. При этом в 2023-2024 гг. ухудшение сбалансированности бюджета может потребовать наращивания заимствований, что вместе с инфляционными рисками оказывает давление на средний и длинный участок кривой ОФЗ, - отмечает эксперт в комментарии. - В пятницу и в ближайшие дни динамику рынка рублевых облигаций будет определять решение ЦБР по ключевой ставке, а также обновленный макропрогноз. Ожидания снижения ставки до 15% в пятницу и до 10-12% до конца текущего года, на наш взгляд, уже учтены в котировках ОФЗ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.