Курс рубля может ослабнуть до 74-75 руб./$1 на торгах в пятницу - Sber CIB

Курс рубля к доллару США может ослабнуть до 74-75 руб./$1 на торгах в пятницу ввиду возможного существенного сокращения продажи валюты экспортерами перед праздниками, считают аналитики Sber CIB

Цена нефти марки Brent в пятницу может подняться до уровня $110 за баррель в связи с обеспокоенностью инвесторов возможными перебоями в поставках из-за ограничений Запада на экспорт нефти и нефтепродуктов из России, полагают эксперты.

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу и комментарии регулятора не должны привести к значительному движению на рынке ОФЗ, считают в Sber CIB - снижение ключевой ставки до 15% и сигнал о готовности продолжать смягчение денежно-кредитной политики уже заложены в цены.

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