Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут решение ЦБ по ставке, результаты "Юнипро" и "Московской биржи", макростатистика:

- Банк России примет решение по денежно-кредитной политике;

- Операционные и финансовые результаты "Юнипро" за первый квартал 2022 года по МСФО;

- Финансовые результаты "Московской биржи" за первый квартал 2022 года по МСФО;

- ИПЦ в еврозоне за апрель;

- Индекс потребительских настроений в США от Мичиганского университета за апрель.

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