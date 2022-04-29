Цены рублевых корпбондов в пятницу могут подрасти благодаря ряду позитивных факторов

Москва. 29 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут умеренно подрасти благодаря как позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, так и ожиданиям участников рынка снижения ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 200 базисных пунктов (до 15% годовых) на заседании 29 апреля на фоне замедления инфляции, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли в четверг благодаря сильной корпоративной отчетности, несмотря на данные о неожиданном снижении ВВП США в первом квартале. Как сообщило министерство торговли США, экономика страны в январе-марте сократилась на 1,4% в пересчете на годовые темпы. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал рост ВВП на 1,1% после его скачка на 6,9% в четвертом квартале. Снижение американского ВВП отмечено впервые с середины 2020 года и обусловлено преимущественно увеличением дефицита торгового баланса США и сокращением государственных расходов. При этом потребительские расходы и капиталовложения бизнеса продолжили расти.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу на фоне ралли американского фондового рынка накануне. При этом биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва и начала японской Золотой недели. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:11 МСК поднялся на 2,4%, а гонконгский индикатор Hang Seng вырос на 3,8%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:17 МСК увеличился на 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:18 МСК вырос на 0,7%.

Цены на нефть продолжают расти в ходе утренних торгов в пятницу после уверенного роста по итогам предыдущей сессии. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК в пятницу составила $108,45 за баррель, что на 0,8% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 2,2%, до $107,59 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $105,9 за баррель, что на 0,51% больше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 3,3%, до $105,36 за баррель.

Подъему цен способствуют растущие ожидания того, что ЕС продвинется в вопросе запрета импорта российской нефти. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники сообщило, что представители Германии в институтах Евросоюза в четверг сняли возражения по поводу введения эмбарго на поставки нефти из России. Отмечается, что Германия, которая была главным противником идеи отказа от российских энергоресурсов, пошла на такой шаг после того, как у нее было достаточно времени на поиск альтернатив поставкам из РФ. В среду "Газпром" (MOEX: GAZP) приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу, поскольку компания не получила платежи за апрель в рублях.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала почти в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,293 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,581 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 апреля вырос на 0,21% по отношению к среде и составил 103,98 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,22%, поднявшись до 745,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-002Р-04" (+0,83%), "РЖД-001Р-21R" (+0,8%) и "Магнит БО-002P-01" (+0,75%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-3%), "БКЕ-001Р-03" (-1,34%) и "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,64%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что компания "А Девелопмент" завершила размещение дебютного выпуска облигаций серии 01, реализовав 42,9% выпуска на 300,15 млн рублей. Размещение трехлетнего выпуска объемом 700 млн рублей началось 27 января 2022 года по ставке ежеквартального купона 13,85% годовых. Выпуск размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Компания "Пионер-лизинг" установила ставку 40-го купона облигаций серии БО-П02 на уровне 23,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн руб. началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет.

ПАО "Русал Братск" приобрело по оферте 2 млн 457,410 тыс. облигаций серии БО-001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 16,38% займа. Компания разместила 10-летний выпуск на 15 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 9% годовых. Ставка текущего купона - 16% годовых.

АО "Автобан-Финанс" приобрело по оферте 127,24 тыс. облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 3 млрд рублей, номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания приобрела 4,2% выпуска. Семилетний выпуск объемом 3 млрд руб. был размещен в апреле 2017 года по ставке 13,5% годовых. Ставка текущего 11-го купона составляет 10% годовых.