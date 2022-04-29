Вероятно укрепление рубля в среднесрочной перспективе - "Алор Брокер"

Вероятно продолжение укрепления рубля по отношению к доллару США в среднесрочной перспективе, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль в четверг продолжил укрепление, в паре с долларом закрыв день чуть выше отметки 72 руб./$1. Таким образом, пара проторговывает зону сильной технической поддержки 70-73 руб./$1. Сейчас все внимание приковано к расчетам "недружественных стран" за газ, в любой момент на валютном рынке может появиться большой объем предложения. Однако в пятницу будет усиливаться и встречная тенденция - покупка долларов и евро для хеджирования рублевых позиций перед длинными выходными. Среднесрочно ждем продолжения роста рубля и пока не советуем покупать доллар даже в спекулятивных целях", - пишет эксперт в комментарии инвестиционной компании.

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