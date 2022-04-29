Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 2360-2410п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 2360-2410 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с отклонением в пределах 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2360-2410 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2350, 2330 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2430, 2450 пунктов. После открытия с умеренным для нынешних условий отклонением индекс Мосбиржи способен перейти в состояние консолидации", - прогнозирует эксперт.

Участники торгов будут ожидать плановое решение ЦБ РФ по величине ключевой ставки (13:30 МСК) и последующей пресс-конференции по указанному поводу (15:00 МСК), отмечает Манжос.

Заметное влияние на индекс Мосбиржи в вечерние часы торговой сессии могут оказать лишь важные внешнеполитические новости. В ЕС и в США состоится публикация большого количества значимых статистических показателей, однако они пока не способны существенно сдвинуть российский рынок акций, обращает внимание аналитик инвесткомпании.

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