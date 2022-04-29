Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $100-110/барр. в пятницу - ПСБ

Цена нефти марки Brent, вероятно, останется в диапазоне $100-110 за баррель на торгах в пятницу, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Утром пятницы июньский фьючерс на нефть марки Brent продолжает инерционно повышаться и торгуется у отметки $108 за баррель. Учитывая, что в пятницу экспирация (с мая ближайшим станет июльский контракт, который стоит чуть ниже), а позитивные настроения на рынках в последний торговый день апреля чуть ослабли, диапазон $100-110 за баррель может сохранить свою актуальность. Хотя мы и не исключаем локального теста его верхней границы", - пишет эксперт.

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