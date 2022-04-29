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29 апреля 2022 года 09:23
Вероятна высокая амплитуда колебаний индекса Мосбиржи в пятницу - BCS Express
Вероятна высокая амплитуда колебаний индекса Мосбиржи в течение торговой сессии в пятницу, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Мы видим, что российский рынок акций сейчас очень амплитудный. Без каких-либо дополнительных фундаментальных оснований происходят движения на несколько процентов в течение минут. Это эффект от невысокой ликвидности и отсутствия крупных участников, способных сдерживать мощные импульсы объемными заявками, - пишет аналитик инвесткомпании. - Наш рынок становится очень зависим от психологии - рыночного сентимента. Это обусловлено тем, что ключевой движущей силой стали частные инвесторы. Именно они определяют тренд. При этом привычные ранее поводыри (западные индексы) почти не играют никакого значения. Корреляция между S&P 500 и нашими индексами отсутствует. Некоторое влияние еще оказывают сырьевые цены, но, например, пока котировки нефти марки Brent колеблются в широком боковом коридоре, их значимость пониженная. А вот если цены на нефть пойдут ниже $95-100 за баррель, тогда российский рынок уже переключится на этот фактор и будет более чутко на него реагировать". Краткосрочный взгляд на индекс Мосбиржи сейчас смешанный, указывает Карпунин. "С одной стороны, ранее был пробит наверх нисходящий тренд. С другой - уже начался технический откат, а внешних поводов для оптимизма недостаточно. В пятницу, скорее всего, снова увидим высокую амплитуду колебаний. Для сохранения растущей формации необходимо оставаться выше области 2300-2330 пунктов. Если вдруг котировки закрепятся ниже этой зоны, то рыночный сентимент вновь ухудшится", - отмечает эксперт BCS Express. Также Карпунин обращает внимание, что добавляется фактор пятницы из-за длинных выходных. "В понедельник и вторник торги на фондовом рынке Московской бирже проводиться не будут. Держатели спекулятивных длинных позиций в этой ситуации склонны будут сокращать их, в лучшем случае - не наращивать. А учитывая высокую значимость частных инвесторов, о чем выше уже было сказано, этот момент становится еще более важным. Поэтому при прочих равных можно предположить, что ликвидные акции, в которых нет какой-то краткосрочной корпоративной истории, как например в "Газпроме" или TCS Group, могут выглядеть относительно слабо", - указывает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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