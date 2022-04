Нефть слабо дорожает

Американские фондовые индексы выросли в четверг. Фондовые индексы крупнейших государств АТР повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть умеренно поднимаются в ходе торгов в пятницу утром.

Американские фондовые индексы выросли в четверг благодаря сильной корпоративной отчетности, несмотря на данные о неожиданном снижении ВВП США в первом квартале.

Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги максимальным подъемом с 9 марта, Nasdaq Composite - с 16 марта.

Как сообщило министерство торговли США, экономика страны в январе-марте сократилась на 1,4% в пересчете на годовые темпы. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал рост ВВП на 1,1% после его скачка на 6,9% в четвертом квартале.

Снижение американского ВВП отмечено впервые с середины 2020 года и обусловлено преимущественно увеличением дефицита торгового баланса США и сокращением государственных расходов. При этом потребительские расходы и капиталовложения бизнеса продолжили уверенно расти, что говорит об устойчивости восстановления экономики, отмечает Market Watch.

"Сезон корпоративной отчетности идет полным ходом, и показатели компаний являются действительно сильными, - отмечает основатель Miramar Capital Макс Вассерман. - Все проблемы на стороне макроэкономики".

Среди факторов, сдерживающих экономический рост, Вассерман называет проблемы в цепочках поставок, высокую инфляцию, неопределенность в отношении последствий политики ФРС для экономики и российско-украинский конфликт.

Согласно отчету министерства труда США, также обнародованному в четверг, число новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе снизилось на 5 тыс. - до 180 тыс. Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 185 тыс., а не 184 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 180 тыс.

Котировки акций технологических компаний выросли в четверг вслед за бумагами Meta Platforms (SPB: FB) (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена), стоимость которых взлетела на 17,6%.

Выручка Meta в первом квартале оказалась слабее прогноза рынка, однако рост числа пользователей превзошел ожидания. Число ежедневно активных пользователей (DAU) повысилось до 1,96 млрд с 1,93 млрд, тогда как эксперты прогнозировали рост лишь до 1,95 млрд.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) прибавили в цене 4,5% и 4,7% соответственно.

Стоимость бумаг McDonald''s Corp. (SPB: MCD) выросла на 2,9%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания увеличила выручку в первом квартале 2022 года на 11%, что превзошло ожидания рынка. В минувшем квартале McDonald''s зафиксировала расходы в размере $127 млн в результате приостановки работы на рынках России и Украины.

Цены акций Pinterest Inc. (SPB: PINS) и Southwest Airlines Co. (SPB: LUV), отчеты которых за прошедший квартал превзошли прогнозы рынка, подскочили соответственно на 13,7% и 2,1%.

Бумаги Twitter (SPB: TWTR) Inc. подорожали на 1,1% по итогам торгов в четверг. Компания, которую приобретает Илон Маск, увеличила чистую прибыль в 7,5 раза по итогам первого квартала 2022 года, но ее выручка не оправдала ожиданий.

Twitter не стала давать годовой и квартальный прогнозы в связи с поглощением, после которого её ждет процедура делистинга. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца текущего года. При этом компания сообщила, что в течение трех лет публиковала завышенные данные о размере своей аудитории и лишь недавно обнаружила это.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг поднялся на 614,46 пункта (1,85%) и составил 33916,39 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 103,54 пункта (2,47%) - до 4287,5 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 382,59 пункта (3,06%) и составил 12871,53 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются на торгах в пятницу на фоне ралли американского фондового рынка накануне.

При этом биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва и начала японской Золотой недели.

Подъем фондового рынка США оказал поддержку азиатским биржам.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:11 МСК поднялся на 2,4%. Между тем гонконгский индикатор Hang Seng вырос на 3,8%.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге растут котировки акций крупных интернет-ритейлеров. Так, бумаги JD.com Inc. (SPB: JD) повышаются на 15,7%, Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. - на 14,9%. Цена акций интернет-компании Meituan увеличивается на 15%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:17 МСК увеличился на 0,1%.

Объем промышленного производства в Южной Корее увеличился на 3,7% в годовом выражении в марте 2022 года, темпы роста замедлились по сравнению с подъемом на 6,3% месяцем ранее, свидетельствуют официальные статданные.

Аналитики в среднем прогнозировали рост промпроизводства на 4%, согласно Trading Economics.

В помесячном выражении промпроизводство выросло на 1,3%, продемонстрировав максимальные темпы роста с декабря 2021 года. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал сокращение показателя на 0,2%.

Розничные продажи в Южной Корее увеличились на 2,3% в марте по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. В помесячном выражении показатель сократился на 0,5%. Месяцем ранее розничные продажи выросли на 1,6% в годовом выражении и на 0,1% - в помесячном выражении.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет на 4%, автопроизводителя Hyundai Motor - уменьшается на 1,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:18 МСК вырос на 0,7%.

Стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,3%% и 0,1% соответственно.

Тем временем акции банков Commonwealth Bank of Australia и Westpac Banking Corp. растут на 0,4% и 1%. Бумаги Australia & New Zealand Banking Group Ltd. также прибавляют 0,4%.

Цены на нефть умеренно поднимаются в ходе торгов в пятницу утром после уверенного роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 МСК в пятницу составляет $108,23 за баррель, что на $0,97 (0,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $2,27 (2,2%), до $107,59 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $105,97 за баррель, что на $0,61 (0,58%) больше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $3,34 (3,3%), до $105,36 за баррель.

С начала недели Brent прибавила порядка 2,3%, WTI - 4,1%.

Подъему цен способствуют растущие ожидания того, что ЕС продвинется в вопросе запрета импорта российской нефти, пишет Trading Economics. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники сообщило, что представители Германии в институтах Евросоюза в четверг сняли возражения по поводу введения эмбарго на поставки нефти из России. Отмечается, что Германия, которая была главным противником идеи отказа от российских энергоресурсов, пошла на такой шаг после того, как у нее было достаточно времени на поиск альтернатив поставкам из РФ.

В среду "Газпром" (MOEX: GAZP) приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу, поскольку компания не получила платежи за апрель в рублях.

В то же время трейдеры обеспокоены новой вспышкой коронавируса в КНР, которая может привести к падению спроса. Китайские власти ранее приняли решение о введении локдауна в крупном деловом центре страны - Шанхае. Такая же участь может грозить и Пекину, где уровень заболеваний неуклонно растет каждый день.