"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги Группы Позитив

Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать бумаги "Группы Позитив" с прогнозной стоимостью на уровне 1500 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Группа Позитив" стала одной из немногих российских компаний, чей бизнес получил мощный импульс в результате масштабного санкционного давления, участившихся кибератак и массового ухода западных компаний. По итогам 2022 года компания ожидает рост выручки на 55-98% и скорр. EBITDA на 37-105%. Обладая низкой долговой нагрузкой, эмитент распределяет на дивиденды средства, превышающие свободный денежный поток, что будет частично компенсировано высокими доходами в 2022 году, - отмечает эксперт Василий Данилов. - Мы отмечаем, что компания сохраняет большой запас прочности по долговой нагрузке и может поддерживать выплаты акционерам на высоком уровне. Согласно нашим расчетам, по итогам 2022 года совокупный дивиденд составит 22,7-37,9 руб. на акцию с доходностью 2,4-4%. Будучи компанией роста, "Позитив" заслуженно имеет самую высокую оценку среди российских аналогов с EV/EBITDA 20,0х. На наш взгляд, в условиях сохранения текущего значения мультипликатора и роста скорр. EBITDA до 4-6 млрд руб. в 2022 году котировки бумаги эмитента имеют неплохие шансы на рост".

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