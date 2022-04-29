Вероятен рост цены нефти к $110/барр. в ближайшее время - BCS Express

Вероятен рост котировок нефти марки Brent к уровню $110 за баррель в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Котировки нефти марки Brent вновь перевалили за планку $105 за баррель, чем переломили слабый сентимент. Торги в азиатскую сессию пятницы проходят над $108 с приростом на процент. С технической точки зрения уровень $105 выступает водоразделом от похода к $100 и движению к $110 за баррель. Очевидно, сейчас речь идет о скачке к верхнему уровню. А фактором силы "нефтебыков" стала очередная эскалация на геополитическом фронте - угрозы эмбарго российской нефти, даже в ущерб собственной экономике ЕС, приводят к закономерному расширению риск-премии в биржевых контрактах на сырье", - указывает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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