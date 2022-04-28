.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль укрепился к доллару и практически не изменился к евро в четверг благодаря валютным продажам и росту мировых рынков
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в марте составил 3%
В марте рост промпроизводства в РФ замедлился до 3% после 6,3% в феврале сообщил Росстат. В январе-марте показатель повысился на 5,9%. В среднем аналитики ожидали снижение на 0,8%
 
Рост ВВП РФ в марте обвалился до 1,6% - Минэкономразвития
Рост ВВП РФ в марте 2022 года, по оценке Минэкономразвития, замедлился до 1,6% в годовом сравнении с 4,3% в феврале и 5,8% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре "О текущей ситуации в экономике". Рост ВВП по итогам 1-го квартала 2022...
 
Насколько могут вырасти пенсии и прожиточный минимум
В среду, 27 апреля, выступая перед Советом законодателей, президент Владимир Путин анонсировал индексацию социальных пособий, пенсий и зарплат бюджетников в ближайшее время. Ранее глава государства дал соответствующие поручения правительству. Власти...
 
Новая реальность авиаотрасли: на земле останется почти четверть пассажиров
Минтранс РФ разработал и направил на ознакомление в авиакомпании программу развития авиаотрасли РФ до 2030 года, пишет "Коммерсантъ". На фоне постепенного сокращения парка иностранных самолетов ожидается снижение пассажиропотока. Проект...
 
28 апреля 2022 года 19:50

Рубль укрепился к доллару и практически не изменился к евро в четверг благодаря валютным продажам и росту мировых рынков

Москва. 28 апреля. Доллар США умеренно подешевел, а евро практически не изменился на "Московской бирже" в четверг, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря как превышению предложения валюты на рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и ограничений на капитальные операции в пользу нерезидентов, так и улучшению ситуации на мировых рынках капитала.

Курс доллара США составил 72,08 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 70 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,3725 руб./EUR1, подорожав всего на 6,5 копейки. При этом европейская валюта в ходе торгов локально опускалась до 74,35 руб./EUR1, обновив минимум с 5 марта 2020 года, но затем развернулась вверх и смогла к концу торгов даже выйти в небольшой плюс. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 36 копеек - до 73,56 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и бивалютной корзине по итогам торгов 28 апреля обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо (заметным превышением экспортной выручки над импортом) и ограничений на капитальные операции, так и улучшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. При этом нацвалюта нейтрально реагирует на сообщения о подготовке новых антироссийских санкций.

Страны Евросоюза интенсивно работают над новым пакетом санкций против России, заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы интенсивно работаем над шестым пакетом санкций. Его время настанет", - сказала глава Еврокомиссии журналистам в Брюсселе. Она не стала прогнозировать, сколько времени еще уйдет на согласование новых ограничительных мер. Не стала фон дер Ляйен говорить и о том, какие именно санкции в итоге будут приняты. "Мы работаем над темой нефти", - добавила она.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона 28 апреля продемонстрировали положительную динамику в пределах 0,4-1,8%. Европейские фондовые площадки также выросли к вечеру четверга на 0,4-1,4%. В свою очередь американские фондовые индексы растут в начале торгов благодаря сильной корпоративной отчетности, несмотря на данные о неожиданном снижении ВВП США в первом квартале.

Как сообщило министерство торговли США, экономика страны в январе-марте сократилась на 1,4% в пересчете на годовые темпы. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал рост ВВП на 1,1% после его скачка на 6,9% в четвертом квартале. Снижение американского ВВП отмечено впервые с середины 2020 года, когда экономика страны столкнулась с последствиями COVID-19.

Цены на нефть ускорили рост вечером в четверг после непродолжительного периода снижения утром. Подъему цен способствуют растущие ожидания того, что ЕС продвинется в вопросе запрета импорта российской нефти. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск в четверг составила $106,65 за баррель, что на 1,26% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $103,9 за баррель, что на 1,84% больше итогового значения предыдущей сессии.

В то же время трейдеры обеспокоены новой вспышкой коронавируса в КНР, которая может привести к падению спроса. Китайские власти ранее приняли решение о введении локдауна в крупном деловом центре страны - Шанхае. Такая же участь может грозить и Пекину, где уровень заболеваний неуклонно растет каждый день. Между тем, как стало известно из отчета Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 691 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения уровня запасов.

"Сегодня отечественная валюта продолжила укрепляться. Последний день налогового периода, способствующий росту активности экспортеров и, как следствие, торговой активности, опустил курс доллара в зону минимумов этого года, диапазон 71-73 руб./$1. В условиях сохраняющегося навеса предложения валюты и приближающихся "длинных" выходных, дополнительно ограничивающих активность импортеров, значимых триггеров, способных ослабить давление на доллар, пока нет. Не исключен откат курса американской валюты ниже 71 рубля уже завтра, несмотря на ее техническую перепроданность", - прокомментировал ситуацию на рынке начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, средства из бюджета быстро восстановили ликвидность после налоговых платежей. После проведения основных налоговых платежей апреля показатель профицита ликвидности в банковской системе в значительной мере восстановился. К четвергу значение составило 1,5 трлн рублей, что соответствует уровням середины месяца перед началом налогового периода. При этом показатель резко увеличился накануне - почти на 950 млрд рублей. Это стало результатом, главным образом, резкого сокращения задолженности банков по недельному РЕПО с ЦБ. Кроме того, банки погасили часть задолженности по обеспеченным кредитам и увеличили объем размещения на депозитах постоянного действия. Сокращение задолженности перед ЦБ и восстановление величины профицита в системе стало возможным благодаря ликвидности от Федерального казначейства и притоку средств по бюджетному каналу. Так, с учетом данных источников в систему пришло 849,1 млрд рублей, компенсировав значительную часть оттока на налоги в начале недели (более 1 трлн рублей).

"На локальном валютном рынке в четверг рубль тестировал отметку 72 руб./$1. Ниже данного уровня пара "доллар/рубль" находилась в последний раз 8 апреля, то есть перед внеплановым снижением ключевой ставки ЦБ с 20% до 17% годовых. Вероятно, сейчас можно ожидать повторения ситуации: до середины завтрашнего дня у рубля еще будет возможность держаться у отметки 72 руб./$1, однако затем позиции российской валюты временно скорректирует понижение ключевой ставки регулятором", - считает Кравченко.

"Сегодня рублю удалось укрепиться до 72 руб./$1. По всей видимости, экспортеры достаточно активно продавали валюту; сегодня последний день уплаты налога на прибыль и на добавленный доход за I квартал. Кроме того, риски снижения экспорта газа, похоже, уменьшились. По сообщениям СМИ, часть европейских стран, согласившихся на оплату российского газа в рублях, могут нарастить его закупки, что компенсирует прекращение поставок газа в Болгарию и Польшу. При этом продолжается глобальное укрепление доллара США в ожидании существенного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Впрочем, рубль защищен от глобального роста доллара благодаря ограничениям на движение капитала", - полагает аналитик SberCIB Юрий Попов.

"Министр финансов Антон Силуанов вчера прокомментировал перспективы нового бюджетного правила, которое может появиться со следующего года. Он заявил, что, возможно, в новом бюджетном правиле будет фиксироваться объем базовых нефтегазовых доходов на основе данных за последние три года, а не базовая цена на нефть, как в предыдущем бюджетном правиле. При этом дополнительные нефтегазовые доходы (сверх базового уровня) будут направляться в ФНБ в рублях, а не в валюте. Соответственно, новое бюджетное правило больше не будет "хеджировать" волатильность рубля, в настоящее время этим занимается Банк России. Это может означать, что зависимость рубля от цен на нефть может возрасти до уровней 2015-2016 годов, прежде чем в 2017 году было введено бюджетное правило. В 2015-2016 годах эластичность рубля по нефти составляла примерно 0,3, то есть на рост цен на нефть на 10% рубль в среднем реагировал укреплением на 3%. С 2017 года, после введения бюджетного правила, эта эластичность упала примерно до 0,1: на 10%-й рост цен на нефть рубль реагировал укреплением лишь на 1%. В то же время не исключено, что Банк России предложит механизм, частично компенсирующий влияние цен на нефть на рубль, для смягчения волатильности", - отмечает Попов.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 МСК (ранее период расчета составлял 10:00 - 16:30 МСК), ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 29 апреля на 58,11 копейки, до 72,2953 руб./$1. Официальный курс евро, который теперь также определяется как средневзвешенное значение сделок, заключенных на бирже за период с 10:00 до 15:30 МСК, был снижен Банком России на 61,07 копейки, до 75,3117 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в четверг на 58,51 копейки по отношению к среде и составил 72,2657 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 60,4 копейки и составил 72,262 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 461,648 млн, из которых $1 млрд 141,119 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 320,529 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал к предыдущему дню на 73,51 копейки, до 75,3162 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 43,95 копейки, до 75,3343 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR899,472 млн, из которых EUR489,687 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR409,785 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) снизились относительно предыдущего торгового дня. В частности, ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов и 28 апреля составила 16,8% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 7 базисных пунктов, опустившись до 16,9% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц упала на 39 базисных пунктов - до 16,21% годовых, на срок 3 месяца - на 38 базисных пунктов, до 16,07% годовых, а ставка на срок 6 месяцев снизилась на 30 базисных пунктов - до 16,05% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 апреля 2022 года 19:40
Рынок акций РФ в четверг прервал подъем и упал ниже 2400п по индексу Мосбиржи во главе со Сбербанком
Москва. 28 апреля. Рынок акций РФ в четверг прервал коррекционный подъем последних дней и развернулся вниз на фоне фиксации прибыли игроками; индекс Мосбиржи после локального роста днем выше 2500 пунктов откатился ниже рубежа 2400 пунктов во главе с бумагами Сбербанка (-5,5% и -5,6% "префы").    читать дальше
.
28 апреля 2022 года 19:01
Акции Интер РАО - одна из лучших инвестидей сектора - "Финам"
одна из лучших инвестиционных идей сектора электроэнергетики РФ, говорится в комментарии "Финама". "Акции "Интер РАО" вышли в лидеры рынка с выигрышами около 5% к 14:20 МСК, хотя в целом динамика акций за последние три месяца была примерно на уровне рынка, и восстановление бумаг я во многом...    читать дальше
.
28 апреля 2022 года 19:00
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых факторов
Москва. 28 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к разнонаправленным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
28 апреля 2022 года 18:24
"Финам" рекомендует покупать акции Hong Kong Exchanges and Clearing с целью HKD378,4
"Финам" рекомендует покупать акции Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) с целью HKD378,4 за штуку на конец 2022г, что предполагает потенциал роста 17,4%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы Гонконгской биржи (HKEX). Мы...    читать дальше
.
28 апреля 2022 года 18:04
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Halliburton, Cactus и Schlumberger - BCS Express
Вложения в акции нефтесервисных компаний стоит рассматривать в настоящее время как хедж против страновых рисков, при этом инвесторам на "СПБ бирже" могут быть наиболее интересны бумаги Halliburton Co., Cactus Inc. и Schlumberger, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. Поставщики нефтяного...    читать дальше
.
28 апреля 2022 года 17:44
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью $205 за штуку, что предполагает потенциал роста 31% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "28 апреля, после закрытия основной торговой сессии в США, свои результаты за второй...    читать дальше
.
28 апреля 2022 года 17:18
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для ADR TotalEnergies
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для ADR TotalEnergies с прогнозной стоимостью $62,8 за штуку, что предполагает потенциал роста 27,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Отчетность TotalEnergies за первый квартал 2022 года, на наш взгляд,...    читать дальше
.
28 апреля 2022 года 17:04
"Фридом Финанс" снизил прогнозную цену акций PayPal до $132 на горизонте года
Аналитики "Фридом Финанс" понизили прогнозную стоимость акций PayPal Holdings до $132 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Результаты крупнейшей в мире системы онлайн-платежей PayPal за первый квартал 2022 года в целом совпали с консенсусом, однако...    читать дальше
.
28 апреля 2022 года 16:41
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 180 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 180 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 140 рублей, говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
28 апреля 2022 года 16:18
BCS Express снизил прогнозную цену акций PayPal до $115
Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций PayPal Holdings со $153 до $115 за штуку, что предполагает потенциал роста 33% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Рекомендация для этих бумаг - "держать". "Мы оцениваем результаты PayPal за 1К22...    читать дальше
.
28 апреля 2022 года 16:16
Рубль вновь укрепляется к доллару и евро в четверг днем благодаря валютным продажам и росту мировых рынков
Москва. 28 апреля. Доллар США и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль вновь укрепляется к бивалютной корзине благодаря как превышению предложения валюты на рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо, так и улучшению ситуации на мировых рынках капитала.    читать дальше
.
28 апреля 2022 года 15:56
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Qualcomm с целью $185
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Qualcomm Inc. с целью $185 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,3%, стоп-приказ: $129, говорится в комментарии инвестиционной компании. Qualcomm представил отчет за I квартал 2022...    читать дальше
.
28 апреля 2022 года 15:39
S&P 500 проведет торги четверга, скорее всего, в диапазоне 4180-4260п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4180-4260 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "После пробоя линии поддержки на уровне 4200 пунктов S&P 500 продолжил тестировать минимумы марта. RSI, приблизившийся к зоне...    читать дальше
.
28 апреля 2022 года 15:18
Возможен краткосрочный рост котировок акций Boston Scientific - Инвестбанк Синара
зможен рост котировок акций Boston Scientific в краткосрочной перспективе на фоне представленных эмитентом сильных финансовых результатов за первый квартал 2022 года и дальнейших прогнозов, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев. Настоящее сообщение содержит мнение...    читать дальше
.
28 апреля 2022 года 15:00
Темпы роста выручки X5 Retail во 2К22 замедлятся - Газпромбанк
Темпы роста выручки X5 Retail во II кв. 2022г замедлятся, говорится в обзоре Газпромбанка. "X5 Retail опубликовала в целом хорошие операционные и финансовые результаты за 1К22. Результаты оказались в целом вполне ожидаемы, поскольку находятся в русле тех трендов, которые мы обозначили в нашем...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.