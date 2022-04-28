Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых факторов

Москва. 28 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к разнонаправленным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 58 базисных пунктов, до 22,61% от номинала (их доходность снизилась на 66 базисных пунктов - до 26,4% годовых), самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 5 базисных пунктов - до 19,7% от номинала (его доходность опустилась на 6 базисных пунктов, до 26,8% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 108 базисных пунктов, до 22,68% от номинала (их доходность выросла на 106 базисных пунктов - до 25,51% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 103 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 6 базисных пунктов, до 21% от номинала (их доходность выросла на 22 базисных пункта - до 55,47% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2027 году подорожали на 30 базисных пунктов, до 20,74% от номинала (их доходность снизилась на 39 базисных пунктов - до 44,84% годовых), с погашением в 2029 году - на 40 базисных пунктов, до 15,69% от номинала (их доходность снизилась на 72 базисных пункта - до 44,08% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году потерял в цене 4 базисных пункта, подешевев до 26,49% от номинала (его доходность выросла на 111 базисных пунктов - до 136,96% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 15 базисных пунктов, составив 24,07% от номинала (их доходность выросла на 366 базисных пунктов - до 156,02% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация на мировых рынках капитала в последнее время довольно волатильная, что не дает сформироваться устойчивой тенденции и в секторе российских евробондов. Кроме того, торговая активность на рынке российских еврооблигаций остается крайне низкой из-за санкционных ограничений, объявленных западными странами, с одной стороны, и ответными мерами со стороны отечественных регуляторов, в частности, ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов, с другой стороны.

Экономика США в первом квартале 2022 года неожиданно сократилась на 1,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Снижение американского ВВП отмечено впервые с середины 2020 года, когда экономика страны столкнулась с последствиями COVID-19. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 1,1%. В четвертом квартале американский ВВП вырос на 6,9%. Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в первом квартале увеличились на 2,7%. Капиталовложения компаний выросли на 7,3%. Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в первом квартале повысился на 5,2% после роста на 5% в предыдущие три месяца.