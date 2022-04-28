Рынок акций РФ в четверг прервал подъем и упал ниже 2400п по индексу Мосбиржи во главе со Сбербанком

Москва. 28 апреля. Рынок акций РФ в четверг прервал коррекционный подъем последних дней и развернулся вниз на фоне фиксации прибыли игроками; индекс Мосбиржи после локального роста днем выше 2500 пунктов откатился ниже рубежа 2400 пунктов во главе с бумагами Сбербанка (-5,5% и -5,6% "префы").

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2383,66 пункта (-1,7%, днем индекс поднимался до 2505,94 пункта), индекс РТС - 1041,91 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,6%.

Доллар просел до 72,14 рубля (-0,64 рубля).

Кроме Сбербанка подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-4,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,1%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8% и -1,7% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "Московской биржи" (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+7,1%), акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+4,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%).

Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) в IV квартале 2021 года составила 542,772 млрд рублей, что в полтора раза превзошло результат годовой давности (353,719 млрд рублей), сообщила компания. В то же время, опубликованный результат оказался заметно ниже среднерыночного прогноза (896 млрд рублей). Чистая прибыль "Газпрома" за 2021 год составила 2,093 трлн рублей при прогнозе на уровне 2,446 трлн рублей.

Финансовые результаты "Газпрома" по МСФО за полный 2021 год позволяют (применяя норму дивидендной политики о направлении акционерам не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО) прогнозировать дивиденды на уровне 52,53 рубля на акцию. Актуальный консенсус-прогноз "Интерфакса" составляет 48,9 рубля. Скорректированная чистая прибыль "Газпрома" за 2021 год составила 2,487 трлн рублей.

Рост ВВП РФ в марте 2022 года, по оценке Минэкономразвития, замедлился до 1,6% в годовом сравнении с 4,3% в феврале и 5,8% в январе, говорится в опубликованном вечером в среду обзоре "О текущей ситуации в экономике". Рост ВВП по итогам I квартала 2022 года министерство оценило на уровне 3,7% в годовом сравнении после роста на 5,0% в 4-м квартале 2021 года.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, после попытки продолжить импульс роста, сформированный в последние два дня, индекс МосБиржи развернулся вниз и не смог удержать рубеж 2400 пунктов. Повышательный тренд истощился, очевидных драйверов для его продолжения не просматривается, к тому же в преддверии длинных майских праздников инвесторы могли начать фиксировать прибыль после волны роста. Одной из причин разворота настроений мог стать и новостной фон. Минобороны Польши объявило о проведении с 1 мая и до конца месяца военных учений в приграничных с Украиной областях.

В конце недели покупатели могут продолжить проявлять сдержанность. В фокусе останутся геополитические коллизии, сырьевые цены, сигналы регуляторов. ЦБ РФ в пятницу проведет заседание по ключевой ставке, базовый прогноз - снижение с 17% до 15%. Фундаментально снижение ставок позитивно для рынка акций. Индекс МосБиржи 29 апреля может сформироваться в пределах 2350-2500 пунктов, считает Бахтин.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что вечерние распродажи связаны с ухудшением настроений инвесторов после заявления о том, что Германия рассматривает возможность введения санкций в отношение Сбербанка. Возможно, ограничения будут введены в 6 пакете санкций ЕС. Дополнительным фактором давления стала постепенная фиксация инвесторами прибыльных позиций перед длинными выходными. Об этом свидетельствуют возросшие объемы торгов, достигшие на "Мосбирже" максимума с начала апреля.

Акции "Газпрома" почти не отреагировали на публикацию финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2021 год. Несмотря на то, что представленные результаты оказались хуже ожиданий рынка, акции компании завершили день в "плюсе". Подросли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) и "Распадской" (MOEX: RASP) на фоне известий, что Китай отменил с 1 мая пошлины на импорт угля. Выросли расписки TCS после новостей о том, что "Интеррос" выкупит 35%-ный пакет акций у Олега Тинькова, что сдержало падение банковского сектора.

В пятницу волна фиксации прибыли на российском фондовом рынке продолжится, индекс МосБиржи может опуститься ниже отметки 2350 пунктов, считает Головинов.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, после прохождения экватора сессии настроения начали резко ухудшаться. Германия заявила о том, что может включить Сбербанк (MOEX: SBER) в очередной пакет санкций. Кроме того, десять стран Евросоюза выступили с инициативой перекрыть лазейки в оплате российского газа рублями. Также можно говорить о техническом моменте. Резкий рост в последние два дня сменяется фиксацией прибыли. Внешняя ситуация, по большому счету, не улучшается. Поэтому оптимизм в российских акциях может быть преждевременным.

Слабость расписок VK (MOEX: VKCO) Group можно объяснить как сильной перекупленностью в предыдущие два дня, так и довольно негативным отчетом (чистый убыток компании в I квартале вырос в 22 раза - до 55 млрд рублей, по сравнению с 2,5 млрд рублей годом ранее).

Рубль продолжил укрепление против доллара и евро. В четверг предприятия уплачивают налог на прибыль, что создает дополнительный спрос на рублевую ликвидность. В остальном, объемы обязательных продаж внешней выручки продолжают испытывать проблемы с поиском достаточного спроса на валюту.

В Европе главным источником оптимизма стали сильные корпоративные отчеты (Volvo Cars, TotalEnergies (SPB: TOT), банк Standard Chartered). Всего из 23% отчитавшихся компаний 65% смогли отчитаться лучше ожиданий, хотя типичным для Европы является 52%.

ВВП США в I квартале неожиданно снизился при прогнозах роста - негативная динамика экономики может смягчить позицию ФРС по ужесточению денежной политики, полагает Кочетков.

В Азии в четверг преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), растут Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавили 1-1,4%) и США (индексы прибавили 0,4-0,7%).

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле увеличились на 7,8% в годовом выражении, что является рекордным скачком, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 7,6%. В марте повышение составило 7,6%.

По данным Минторга США, ВВП страны в I квартале неожиданно сократился на 1,4% в пересчете на годовые темпы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 1,1%. В четвертом квартале американский ВВП вырос на 6,9%.

На нефтяном рынке вечером цены подросли после снижения на данных о недельном росте запасов нефти в США. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $106,51 за баррель (+1,1% и +0,3% в среду), июньская цена WTI - $103,85 за баррель (+1,8% и +0,3% накануне).

Как стало известно из отчета Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 691 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения уровня запасов.

Тем временем резервы бензина в стране сократились на 1,57 млн баррелей, дистиллятов - на 1,45 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+12,9%), "Арсагеры" (MOEX: ARSA) (+8%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+7,4%), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+6,5%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+6%), VEON (MOEX: VEON) (+5,3%), Cian (MOEX: CIAN) (+3%).

Выручка телекоммуникационного холдинга VEON в I квартале снизилась на 0,4% и составила $1,82 млрд, говорится в сообщении компании. В нацвалютах выручка, наоборот, выросла на 9,8%. Холдинг не стал раскрывать динамику и показатели чистой прибыли и свободного денежного потока (FCF) за I квартал 2022 года после вычета расходов на лицензии, следует из его финансовой отчетности. На показателе FCF базируется дивидендная политика холдинга: она предполагает выплаты в размере не менее 50% от FCF после вычета расходов от получения лицензий на частоты. На телефонной конференции по итогам IV квартала CFO холдинга Серкан Окандан заявил, что VEON не планирует выплачивать дивиденды за 2021 год. По итогам 2020 года холдинг также их не выплачивал на фоне неопределенности, связанной с показателем FCF.

По итогам IV квартала 2021 года чистая прибыль VEON выросла в 3,5 раза и составила $341 млн. Трехкратному росту показателя поспособствовала продажа башенного актива в России.

VEON приостановил процесс перевода материнской холдинговой компании в Великобританию с Бермудских островов, говорится в финотчете компании. В сообщении отмечается, что VEON "продолжит обсуждение оптимальной корпоративной структуры группы". О намерении учредить новую материнскую холдинговую компанию в Великобритании VEON сообщал в начале февраля.

"ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+0,7%) в I квартале увеличила чистую прибыль по РСБУ на 36%, до 6,7 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка выросла на 7,2% - до 33,925 млрд рублей.

Выручка MD Medical Group Investments Plc (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя" (MOEX: MDMG)) (+1,5%) в I квартале составила 6,2 млрд рублей, увеличившись на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в сообщении компании. Рост выручки объясняется, в частности, постепенным возвращением спроса на плановую медицинскую помощь к уровням, существовавшим до пандемии.

MDMG не исключает выплату дивидендов до конца года, заявил генеральный директор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер. "Мне приятно отметить, что компания имеет сильное финансовое положение и низкую долговую нагрузку, вследствие чего мы не исключаем выплату дивидендов до конца года" - сказал Курцер, слова которого приводятся в сообщении MDMG.

Подешевели расписки VK (-6,5%), EMC (MOEX: GEMC) (-4,5%), акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,7%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,3% и -4,7% "префы").

VK списала 9,87 млрд рублей в связи с обесценением доли в СП "Aliexpress Россия", которое произошло на фоне экономической неопределенности, частично затронувшей рынок e-commerce, говорится в отчете интернет-компании. В частности, компания отразила обесценение goodwill в размере 4,47 млрд рублей.

ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-3,4%) в I квартале 2022 года получило чистый убыток в 18,7 млрд руб. против чистой прибыли 3,7 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании. Выручка составила 30,6 млрд руб. (+29,4%).

Ритейлер "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-2,9% ГДР) в I квартале 2022 года увеличил чистую розничную выручку на 9,3% по сравнению с показателем за I квартал 2021 года, до 47,3 млрд рублей. Динамика была обусловлена ростом сопоставимых (LfL) продаж гипермаркетов и дискаунтеров, а также увеличением онлайн-продаж и расширением сети дискаунтеров, говорится в сообщении компании.

Совет директоров ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-1,7%) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г., сообщила компания. Ранее компания уже объясняла отказ от дивидендов за 2021 г. текущим фокусом на финансовую стабильность.

Чистая прибыль ПАО "Энел Россия" по МСФО в I квартале выросла на 21,5% в годовом выражении, до 1,9 млрд руб., следует из отчета компании. Рост EBITDA составил 33% (до 3,26 млрд руб.), выручка выросла на 19,2% (до 14,65 млрд руб.).

Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-0,9%) по РСБУ в I квартале сократилась на 2%, до 7,17 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA снизилась на 1,8% (до 12,25 млрд руб.), выручка выросла на 7,4% (до 39,49 млрд руб.).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,91 млрд рублей (из них 16,7 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 16,01 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,19 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").