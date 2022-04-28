Акции Интер РАО - одна из лучших инвестидей сектора - "Финам"

Акции "Интер РАО" - одна из лучших инвестиционных идей сектора электроэнергетики РФ, говорится в комментарии "Финама".

"Акции "Интер РАО" вышли в лидеры рынка с выигрышами около 5% к 14:20 МСК, хотя в целом динамика акций за последние три месяца была примерно на уровне рынка, и восстановление бумаг я во многом связываю с повышением спроса на российские акции в последние дни, - пишет аналитик Наталия Малых. - Со стороны корпоративных факторов IRAO помогает решение менеджмента выплатить дивиденды за 2021г в размере рекордных 0,2366 руб. (последний день покупки 8 июня с учетом Т+2). Текущая доходность составляет 9%, что можно считать неплохим уровнем при том, что многие эмитенты пока отказываются от выплат".

Аналитик также отмечает, что у компании, скорее всего, был неплохой квартал в операционном разрезе на внутреннем рынке. Энергопотребление по России в 1К2022 повысилось примерно на 2% с выработкой в основном на ТЭС, и "Интер РАО", как один из крупнейших операторов ТЭС, по прогнозам смогла нарастить производственные показатели.

"Мы считаем, что в секторе электроэнергетики "Интер РАО" остается одной из лучших идей. Текущий кризис "уронил" оценку активов в секторе, но компания, имея на балансе значительные денежные средства, может сделать ряд выгодных покупок и расширить свой масштаб", - резюмирует эксперт "Финама".

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