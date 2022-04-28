Инвесторам стоит обратить внимание на акции Halliburton, Cactus и Schlumberger - BCS Express

Вложения в акции нефтесервисных компаний стоит рассматривать в настоящее время как хедж против страновых рисков, при этом инвесторам на "СПБ бирже" могут быть наиболее интересны бумаги Halliburton Co., Cactus Inc. и Schlumberger, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

Поставщики нефтяного оборудования и услуг (нефтесервисы) находятся в стабильно растущем тренде, он начался еще два года назад и усилился после событий на Украине, констатирует аналитик инвесткомпании. При этом тренд фундаментально обоснован, считает Емельянов: нефть торгуется на максимумах, мощности в дефиците, а геополитика сломала прежний рынок.

"Вложения в акции нефтесервисных компаний стоит рассматривать как хедж против страновых рисков: если российские поставщики будут выдавливаться с рынка, то эти "фишки" хорошо сыграют. Из семи крупнейших нефтесервисных компаний, которые торгуются на "СПБ бирже", особенно интересно сейчас выглядят (в порядке убывания): Halliburton, Cactus и Schlumberger. С начала года цены этих бумаг в плюсе на 33-57%, от 70% до 88% инвестдомов ставит на их покупку, средний таргет аналитиков дает ожидаемый прирост от 21% до 25%", - указывает эксперт.

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