"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для ADR TotalEnergies с прогнозной стоимостью $62,8 за штуку, что предполагает потенциал роста 27,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Отчетность TotalEnergies за первый квартал 2022 года, на наш взгляд, выглядит ожидаемо сильно. Компания пользуется благоприятной рыночной конъюнктурой, генерируя сильный свободный денежный поток и уверенными темпами снижая долг. Однако негатива результатам добавило обесценение доли в "Арктик СПГ 2" на $ 4,1 млрд, так как реализация проекта в условиях ограничений на поставку оборудования для производства СПГ находится под вопросом. При этом TotalEnergies сохраняет свои доли в "Ямал СПГ" и "НОВАТЭКе", что может стать среднесрочным риском для французского нефтяника", - указывает эксперт Сергей Кауфман.

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