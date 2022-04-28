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28 апреля 2022 года 16:16

Рубль вновь укрепляется к доллару и евро в четверг днем благодаря валютным продажам и росту мировых рынков

Москва. 28 апреля. Доллар США и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль вновь укрепляется к бивалютной корзине благодаря как превышению предложения валюты на рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо, так и улучшению ситуации на мировых рынках капитала.

Курс доллара США составил 72,35 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 43 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,04 руб./EUR1, подешевев на 26,75 копейки. При этом европейская валюта в ходе торгов опускалась до 74,35 руб./EUR1, обновив минимум с 5 марта 2020 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 36 копеек - до 73,56 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро в ходе торгов 28 апреля обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо (заметным превышением экспортной выручки над импортом), так и улучшением ситуации на мировых рынках капитала. При этом нацвалюта нейтрально реагирует на сообщения о подготовке новых антироссийских санкций.

Страны Евросоюза интенсивно работают над новым пакетом санкций против России, заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы интенсивно работаем над шестым пакетом санкций. Его время настанет", - сказала глава Еврокомиссии журналистам в Брюсселе. Она не стала прогнозировать, сколько времени еще уйдет на согласование новых ограничительных мер. Не стала фон дер Ляйен говорить и о том, какие именно санкции в итоге будут приняты. "Мы работаем над темой нефти", - добавила она.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили умеренным ростом торги в среду на фоне сильных квартальных отчетностей Visa и Microsoft, а индекс Nasdaq Composite закрылся в незначительном минусе из-за падения акций Alphabet. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 в четверг днем прибавляет почти 1,4%, что говорит об усилении "бычьих" настроений на фондовом рынке США. Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг продемонстрировали положительную динамику в пределах 0,4-1,8%. Европейские фондовые площадки также растут в ходе дневных торгов 28 апреля на 0,6-1,6%.

Вместе с тем цены на нефть снижаются в четверг на данных о недельном росте запасов этого энергоресурса в США. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в четверг составила $104,34 за баррель, что на 0,93% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $100,98 за баррель, что на 1,02% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Как стало известно из отчета Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 691 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения уровня запасов. Тем временем резервы бензина в стране сократились на 1,57 млн баррелей, дистиллятов - на 1,45 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей. Кроме того, еще одним фактором снижения котировок может быть беспокойство трейдеров по поводу спроса, что связано с вспышкой коронавируса в Китае и введением ограничительных мер в крупнейших деловых центрах в стране.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, средства из бюджета быстро восстановили ликвидность после налоговых платежей. После проведения основных налоговых платежей апреля показатель профицита ликвидности в банковской системе в значительной мере восстановился. К четвергу значение составило 1,5 трлн рублей, что соответствует уровням середины месяца перед началом налогового периода. При этом показатель резко увеличился накануне - почти на 950 млрд рублей. Это стало результатом, главным образом, резкого сокращения задолженности банков по недельному РЕПО с ЦБ. Кроме того, банки погасили часть задолженности по обеспеченным кредитам и увеличили объем размещения на депозитах постоянного действия. Сокращение задолженности перед ЦБ и восстановление величины профицита в системе стало возможным благодаря ликвидности от Федерального казначейства и притоку средств по бюджетному каналу. Так, с учетом данных источников в систему пришло 849,1 млрд рублей, компенсировав значительную часть оттока на налоги в начале недели (более 1 трлн рублей).

"На локальном валютном рынке в четверг рубль тестирует отметку 72 руб./$1. Ниже данного уровня пара "доллар/рубль" находилась в последний раз 8 апреля, то есть перед внеплановым снижением ключевой ставки ЦБ с 20% до 17% годовых. Вероятно, сейчас можно ожидать повторения ситуации: до завтрашнего дня у рубля еще будет возможность преодолеть отметку 72 руб./$1, однако затем позиции российской валюты временно скорректирует понижение ключевой ставки регулятором", - считает Кравченко.

В свою очередь начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин отмечает, что рубль в четверг укрепляется к доллару и евро. Рубль на этой неделе получал заметную поддержку со стороны активной фазы апрельского налогового периода - в понедельник компании уплатили НДПИ, НДС и акцизы, а сегодня в бюджет будет перечислен налог на прибыль. На этом апрельский налоговый период завершается. Факт завершения налогового периода с учетом предстоящих "длинных" майских праздников будет стимулировать возвращение доллара выше отметки 73 руб./$1, а также возвращение курса евро выше 76 руб./EUR1.

"Сегодня утром рублю удалось укрепиться до 72 руб./$1, но затем он вернулся к отметке 72,5 руб./$1. По всей видимости, экспортеры достаточно активно продавали валюту; сегодня последний день уплаты налога на прибыль и на добавленный доход за I квартал. Кроме того, риски снижения экспорта газа, похоже, уменьшились. По сообщениям СМИ, часть европейских стран, согласившихся на оплату российского газа в рублях, могут нарастить его закупки, что компенсирует прекращение поставок газа в Болгарию и Польшу. При этом продолжается глобальное укрепление доллара США в ожидании существенного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. В частности, евро временно опустился ниже важного уровня $1,05, что может быть отчасти вызвано недавним резким ростом цен на газ. Впрочем, рубль защищен от глобального роста доллара благодаря ограничениям на движение капитала", - полагает аналитик SberCIB Юрий Попов.

"Министр финансов Антон Силуанов вчера прокомментировал перспективы нового бюджетного правила, которое может появиться со следующего года. Он заявил, что, возможно, в новом бюджетном правиле будет фиксироваться объем базовых нефтегазовых доходов на основе данных за последние три года, а не базовая цена на нефть, как в предыдущем бюджетном правиле. При этом дополнительные нефтегазовые доходы (сверх базового уровня) будут направляться в ФНБ в рублях, а не в валюте. Соответственно, новое бюджетное правило больше не будет "хеджировать" волатильность рубля, в настоящее время этим занимается Банк России. Это может означать, что зависимость рубля от цен на нефть может возрасти до уровней 2015-2016 годов, прежде чем в 2017 году было введено бюджетное правило. В 2015-2016 годах эластичность рубля по нефти составляла примерно 0,3, то есть на рост цен на нефть на 10% рубль в среднем реагировал укреплением на 3%. С 2017 года, после введения бюджетного правила, эта эластичность упала примерно до 0,1: на 10%-й рост цен на нефть рубль реагировал укреплением лишь на 1%. В то же время не исключено, что Банк России предложит механизм, частично компенсирующий влияние цен на нефть на рубль, для смягчения волатильности", - отмечает Попов.

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) снизились относительно предыдущего торгового дня. В частности, ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов и 28 апреля составила 16,8% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 7 базисных пунктов, опустившись до 16,9% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц упала на 39 базисных пунктов - до 16,21% годовых, на срок 3 месяца - на 38 базисных пунктов, до 16,07% годовых, а ставка на срок 6 месяцев снизилась на 30 базисных пунктов - до 16,05% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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