BCS Express снизил прогнозную цену акций PayPal до $115

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций PayPal Holdings со $153 до $115 за штуку, что предполагает потенциал роста 33% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендация для этих бумаг - "держать".

"Мы оцениваем результаты PayPal за 1К22 негативно. Менеджмент в очередной раз понизил guidance по основным показателям. В результате мы снижаем наши прогнозы по росту TPV c 20% до 14%, выручки - с 17% до 12% в 2022 году. Несмотря на негативные прогнозы, котировки бумаг PayPal показали рост на постмаркете в среду. Это может быть связано с излишне негативной динамикой цены акций эмитента перед отчетностью (-20% за последние 2 недели)", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.