Возможен краткосрочный рост котировок акций Boston Scientific - Инвестбанк Синара

Возможен рост котировок акций Boston Scientific в краткосрочной перспективе на фоне представленных эмитентом сильных финансовых результатов за первый квартал 2022 года и дальнейших прогнозов, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев.

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